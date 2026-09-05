Μητσοτάκης: «Ελπίζουμε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδεία του στη ΔΕΘ, εστίασε στις προοπτικές της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για τη χώρα. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη φιλοδοξία και την ελπίδα να δει σύντομα τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη να ταξιδεύει στο διάστημα, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στον συγκεκριμένο τομέα μέσω επενδύσεων σε τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδεία του στη ΔΕΘ, εστίασε στις προοπτικές που διαμορφώνονται για την Ελλάδα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Υπογράμμισε τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για τη χώρα.
  • Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη φιλοδοξία του να δει σύντομα έναν Έλληνα να ταξιδεύει στο διάστημα, δηλώνοντας: «Ελπίζουμε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα».
  • Η αναφορά αυτή έρχεται καθώς η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, έρευνα και καινοτομία.

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Με το βλέμμα… στο διάστημα συνεχίστηκε η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στις προοπτικές που διαμορφώνονται για τη χώρα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για την Ελλάδα, ενώ εξέφρασε ανοιχτά τη φιλοδοξία του να δει σύντομα έναν Έλληνα να ταξιδεύει στο διάστημα.

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«Ελπίζουμε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αναφορά του πρωθυπουργού προκάλεσε το ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, έρευνα και καινοτομία.

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