Μητσοτάκης: «Ελπίζουμε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα»

Με το βλέμμα… στο διάστημα συνεχίστηκε η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στις προοπτικές που διαμορφώνονται για τη χώρα στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για την Ελλάδα, ενώ εξέφρασε ανοιχτά τη φιλοδοξία του να δει σύντομα έναν Έλληνα να ταξιδεύει στο διάστημα.

«Ελπίζουμε να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αναφορά του πρωθυπουργού προκάλεσε το ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, έρευνα και καινοτομία.

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