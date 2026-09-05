Achaia Clauss: Η οινοποιΐα που «γέννησε» τη μαυροδάφνη – Η άγνωστη ιστορία πίσω από το ξακουστό κρασί και ο Βαυαρός ιδρυτής που λάτρεψε την Πάτρα

«Οίνος ευφραίνει καρδίαν» λέει ο θυμόσοφος λαός και η οινοποιΐα «Achaia Clauss» έχει κεράσει γενιές και γενιές την ξακουστή μαυροδάφνη της και πολλές άλλες ποικιλίες κρασιού.

Η είδηση ότι καταστράφηκε ολοσχερώς η κάβα της από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου, προκάλεσε θλίψη τόσο στην Πάτρα, καθώς η επιχειρηματική παρουσία της εταιρείας αποτελεί σημείο αναφοράς για την αχαϊκή πρωτεύουσα, όσο και σε όλους όσοι έχουν γευτεί έστω και μια φορά τα διάσημα κρασιά της ιστορικής οινοποιΐας.

Ο Βαυαρός Gustav Clauss που αγάπησε την Πάτρα

Η Achaia Clauss είναι το παλαιότερο εν ενεργεία οινοποιείο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο όμορφα. Δημιουργήθηκε από τον Βαυαρό Gustav Clauss το 1861. Ο Gustav Clauss πρωτοήρθε στην πόλη το 1852, προκειμένου να αναλάβει το τμήμα εξαγωγών μιας γερμανικής εταιρείας εμπορίου σταφίδας. Αγάπησε την Πάτρα όπου και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του.

Έχτισε παράλληλα τον εντυπωσιακό καστρόπυργο, για να προστατέψει την ιδιοκτησία του από τους ληστές της εποχής. Εντός του υπάρχει ένα ορθόδοξο και ένα καθολικό παρεκκλήσι. Το 1908 ο Gustav Clauss πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών και ανέλαβαν το οινοποιείο οι Γερμανοί συνεργάτες του.

Το 1918 το οινοποιείο πέρασε στα χέρια του Βλάση Αντωνόπουλου, όπου και έμεινε μέχρι το 1996.

Η μαυροδάφνη, το πιο διάσημο κρασί της οινοποιΐας

Η Achaia Clauss επικεντρώθηκε στην παραγωγή μαυροδάφνης, κερδίζοντας πολλά βραβεία για τα κρασιά της.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κλάους ονόμασε έτσι αυτή την ποικιλία του κρασιού προς τιμήν της αρραβωνιαστικιάς του Δάφνης, μιας μελαχροινής όμορφης Ελληνίδας με μαύρα μάτια, η οποία πέθανε σε νεαρή ηλικία. Το κρασί παράγεται από μια ποικιλία κόκκινων σταφυλιών και στο τέλος της ωρίμανσής τους αποκτάνε ιδιαίτερα αρώματα όπως κερασιού, βανίλιας αλλά και αποξηραμένων φρούτων (κυρίως σταφίδας αλλά και σοκολάτας) και αποτελούν ιδανικούς επιδόρπιους οίνους. Η μαυροδάφνη είναι ιδιαίτερα γλυκό κρασί και κατά συνέπεια μπορεί εύκολα να προκαλέσει μέθη. Καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού της Πάτρας, σύμφωνα με το Wikipedia.

Το οινοποιείο έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους χωράνε έως 7.500 τόνοι. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: η αποθήκη με τις παλιές Μαυροδάφνες, η αποθήκη επιτραπέζιων οίνων, οι υπόγειες δεξαμενές καθώς και η αποθήκη Δανιηλίδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το “αυτοκρατορικό κελάρι”, του οποίου όλα τα βαρέλια είναι αναμνηστικά επισκέψεων Ελλήνων και ξένων Βασιλέων. Στο συγκεκριμένο χώρο φυλάσσεται και το παλαιότερο κρασί της Ελλάδας, η παλιά μαυροδάφνη του 1873. Το πιο αξιοπερίεργο μέρος των εγκαταστάσεων είναι το μπαρ του. Τα τραπέζια και οι καρέκλες έχουν σχήμα βαρελιού ενώ τα πολύφωτα είναι φτιαγμένα από πράσινες μπουκάλες και οι κουρτίνες από φελούς. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι στο οινοποιείο λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Ορθόδοξο παρεκκλήσι Αγίου Θωμά

Ανεγερθέν το 1879, κατόπιν προσωπικής επιθυμίας του Γουσταύου Κλάους, το συγκεκριμένο παρεκκλήσι βρίσκεται εντός του βορειοανατολικού τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος του Αχαΐα Κλάους.

Αφιερωμένο στον Άγιο Θωμά, το παρεκκλήσιο αποτελούσε δωρεά του Κλάους για την σωτηρία της συζύγου του, Θωμαΐδος, από την ασθένεια του τύφου, από την οποία η ίδια νοσούσε, το 1877. Κοντά ανεγέρθηκε, επίσης, μικρού μεγέθους περιτοιχισμένο κοιμητήριο, εντός του οποίου ετάφη και ο ίδιος ο Κλάους, η ιδιοκτησία του οποίου μεταβιβάστηκε, μετά τον θάνατό του, στη γερμανική παροικία της πόλης της Πάτρας.

Ρωμαιοκαθολικό παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου

Ανεγερθέν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, κατόπιν σχετικής επιθυμίας του Γιόζεφ Ρίντελ, στελέχους της εταιρείας, το συγκεκριμένο παρεκκλήσι βρίσκεται εντός του κτιριακού συγκροτήματος του Αχαΐα Κλάους. Αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, προστάτη άγιο της οικογένειας Ρίντελ, το παρεκκλήσι προοριζόταν για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών των καθολικού θρησκεύματος εργαζομένων της επιχείρησης, κυρίως ιταλικής και μαλτέζικης καταγωγής.

Διάσημοι επισκέπτες

Όλα αυτά τα χρόνια η Αχάια Κλάους έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες. Μερικές σημαντικές προσωπικότητες που επισκέφτηκαν το οινοποιείο: ο Όττο φον Μπίσμαρκ, ο Φραντς Λιστ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Μελίνα Μερκούρη, η αυτοκράτειρα Σίσσυ της Αυστρίας, ο στρατηγός Μοντγκόμερι, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Παύλος Κουντουριώτης, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Ομάρ Σαρίφ καθώς και οι Βασιλείς Γουσταύος Αδόλφος της Σουηδίας, Γεώργιος Α΄, Κωνσταντίνος Α΄, Γεώργιος Β΄ και οι βασίλισσες Αλεξάνδρα της Μεγάλης Βρετανίας, Λουίζα της Σουηδίας και οι βασίλισσες Όλγα και Σοφία της Ελλάδας καθώς και η πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη.

Οίνος Δεμέστιχα

Η ονομασία Δεμέστιχα προήλθε από το ομώνυμο ορεινό χωριό , το οποίο βρίσκεται σχετικά κοντά στα Καλάβρυτα, με τους κατοίκους του οποίου συνεργάστηκε ο Κλάους μόλις άνοιξε την εταιρεία. Τον οίνο Δεμέστιχα παράγει η εταιρεία απ’ το 1881 μέχρι και σήμερα συμπληρώνοντας περισσότερο από 130 χρόνια ζωής.

Με πληροφορίες από Wikipedia