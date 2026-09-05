Τραγωδία στη Νάξο: Νεκρός 67χρονος έπειτα από ανατροπή του ηλεκτρικού ποδηλάτου που οδηγούσε

Ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής στη Νάξο, όταν το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην επαρχιακή οδό Μονής - Κεραμωτής. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νάξου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το πρωί της Παρασκευής (4/9) στη Νάξο, με θύμα έναν 67χρονο.
  • Το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
  • Ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο Κέντρο Υγείας Νάξου, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το πρωί της Παρασκευής (4/9) στη Νάξο, με θύμα έναν 67χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 11 το πρωί, στην Επαρχιακή Οδό Μονής – Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Δρυμαλίας.

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