ΔΕΘ 2026: Στο περίπτερο της Ιαπωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η εντυπωσιακή υποδοχή με το τύμπανο Taiko και το δώρο στον Πρωθυπουργό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ιαπωνικό περίπτερο της φετινής ΔΕΘ, όπου η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα. Εκεί, είχε συνομιλίες με την ιαπωνική αντιπροσωπεία, η οποία τον υποδέχθηκε θερμά με παραδοσιακά τύμπανα Τάικο.

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Πολιτική

Μητσοτάκης ΔΕΘ Ιαπωνία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που αποτελεί την τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koitchi Ito και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Taro Kono του χάρισαν μανικετόκουμπα.
  • «Δεν φοράω κοστούμι τώρα!», είπε ο πρωθυπουργός για τα μανικετόκουμπα, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε ιαπωνικό μουσικό δρώμενο, δείχνοντας εντυπωσιασμένος.

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Στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που αποτελεί την τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός είχε συνομιλίες με την ιαπωνική αντιπροσωπεία, η οποία τον υποδέχθηκε θερμά με τους ρυθμούς των παραδοσιακών τυμπάνων Τάικο.

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To δώρο της Ιαπωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μάλιστα, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koitchi Ito και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Taro Kono του χάρισαν μανικετόκουμπα.

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«Δεν φοράω κοστούμι τώρα!», είπε και τα φύλαξε, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε ιαπωνικό μουσικό δρώμενο, μία παραδοσιακή τελετουργία με τύμπανο που λέγεται Τάικο, δείχνοντας εντυπωσιασμένος και χειροκροτώντας στην ολοκλήρωσή της.

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