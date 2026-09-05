ΔΕΘ 2026: Στο περίπτερο της Ιαπωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Η εντυπωσιακή υποδοχή με το τύμπανο Taiko και το δώρο στον Πρωθυπουργό

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Στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που αποτελεί την τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός είχε συνομιλίες με την ιαπωνική αντιπροσωπεία, η οποία τον υποδέχθηκε θερμά με τους ρυθμούς των παραδοσιακών τυμπάνων Τάικο.

To δώρο της Ιαπωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μάλιστα, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koitchi Ito και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Taro Kono του χάρισαν μανικετόκουμπα.

«Δεν φοράω κοστούμι τώρα!», είπε και τα φύλαξε, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε ιαπωνικό μουσικό δρώμενο, μία παραδοσιακή τελετουργία με τύμπανο που λέγεται Τάικο, δείχνοντας εντυπωσιασμένος και χειροκροτώντας στην ολοκλήρωσή της.