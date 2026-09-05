ΔΕΘ 2026: Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ιάπωνα που χορεύει ποντιακά – Βίντεο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια ξεχωριστή συνάντηση στη ΔΕΘ 2026 με τον Κόσουκε Φουκούντα, έναν Ιάπωνα που μιλάει ελληνικά, χορεύει ποντιακά και διδάσκει την ελληνική ιστορία.

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Διεθνή Νέα

Μητσοτάκης Ιάπωνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ξεχωριστή συνάντηση είχε στη ΔΕΘ 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κόσουκε Φουκούντα.
  • Ο Κόσουκε Φουκούντα είναι ο Ιάπωνας που μιλάει ελληνικά, χορεύει ποντιακά και διαβάζει Καζαντζάκη, διδάσκοντας παράλληλα την ελληνική ιστορία σε Ιάπωνες.
  • Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον υπεύθυνο του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι» ρωτώντας: «Είναι καλός;».

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Μια ξεχωριστή συνάντηση είχε στη ΔΕΘ 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κόσουκε Φουκούντα, τον Ιάπωνα που μιλάει ελληνικά, χορεύει ποντιακά και διαβάζει Καζαντζάκη!

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Ο Κόσουκε Φουκούντα, ο οποίος διδάσκει την ελληνική ιστορία σε Ιάπωνες και εκφράζει συχνά την αγάπη του για τη χώρα μας, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Απευθυνόμενος στον υπεύθυνο του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι» τον ρώτησε: «Είναι καλός;», με εκείνο να απαντά ότι είναι πολύ καλός.

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