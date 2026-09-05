Ιράν: Εκρήξεις κοντά στη νήσο Χάργκ – Πληροφορίες για πυραυλική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ

Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χαργκ του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την πηγή των εκρήξεων, ωστόσο το Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν (SNN) μετέδωσε ότι ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στο νησί Χαργκ δέχθηκε πυραυλική επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Σημειώνεται ότι μόλις χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα επιτεθεί στο πυρηνικό εργοστάσιο Fordow του Ιράν.

Το νησί Χαργκ θεωρείται κομβικής σημασίας για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, καθώς από εκεί πραγματοποιείται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν με κατάληψη της συγκεκριμένης περιοχής.