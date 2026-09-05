Μητέρα κρέμασε τον 2χρονο γιο της επειδή θεωρούσε ότι ήταν ο «Αντίχριστος» – Η εμμονή της με την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι

Μια μητέρα από το Ιλινόις των ΗΠΑ φέρεται να κρέμασε τον 2χρονο γιο της, τον οποίο περιέγραφε ως «Αντίχριστο» – λίγες μόλις ώρες αφού συζητούσε με φίλους της για την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, σύμφωνα με τις αρχές.

Η 38χρονη Κόρι Γουόλς αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, αφού ένας από τους γείτονές της βρήκε τον γιο της, Μπάρετ, απαγχονισμένο στα δοκάρια στο υπόγειο της οικογένειας, όπως μεταδίδει το FOX 32. Η Γουόλς φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι σκότωσε τον μικρό της γιο επειδή είναι ο «Αντίχριστος» και ο «διάβολος», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Τα ευρήματα στον τόπο της τραγωδίας

Ο μικρός Μπάρετ βρέθηκε με τα πόδια του να μην αγγίζουν το έδαφος και με έναν βρόχο γύρω από τον λαιμό του. Ο γείτονας είπε στους άνδρες της άμεσης δράσης (911) ότι ο μικρός δεν είχε σφυγμό την ώρα που του παρείχε ΚΑΡΠΑ.

Οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του παιδιού, ενώ η νεκροψία επιβεβαίωσε αργότερα ότι πέθανε από ασφυξία. Η Γουόλς βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ξαπλωμένη σε μια μπανιέρα, με τα ρούχα της, τα οποία ήταν ποτισμένα με αίμα και νερό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε επιχειρήσει να αυτοτραυματιστεί, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του FOX 32. Τα τραύματά της δεν θεωρήθηκαν απειλητικά για τη ζωή της. Τρία ακόμη παιδιά βρέθηκαν σώα και αβλαβή μέσα στο σπίτι.

Λίγες ώρες πριν συζητούσε για την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η Γουόλς είχε πάθος με τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, έχοντας μάλιστα στείλει γραπτά μηνύματα σε φίλους της για την υπόθεση στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης – δηλαδή μόλις τρεις ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο Μπάρετ.

Η Λίντσεϊ Κλάνσιείναι μια μητέρα και νοσοκόμα από τη Μασαχουσέτη, η οποία χρησιμοποίησε λάστιχα γυμναστικής για να στραγγαλίσει μέχρι θανάτου τα τρία της παιδιά, πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Η ίδια ισχυρίζεται ότι υπέφερε από επιλόχεια ψύχωση και ότι της είχαν συνταγογραφηθεί υπερβολικές ποσότητες ισχυρών ψυχιατρικών φαρμάκων.

Την ώρα του φρικτού θανάτου του Μπάρετ, οι ένορκοι στη δίκη της Κλάνσι βρίσκονταν ακόμη σε διάσκεψη – κάτι στο οποίο εστίασαν οι εισαγγελείς μιλώντας στο FOX 32. Ο σύζυγος της Γουόλς βρισκόταν εκτός πόλης την ώρα του φόνου και επέστρεψε αεροπορικώς το βράδυ της Τρίτης.

H ομολογία της μητέρας

Η Γουόλς αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στη γνώση της The Post.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Γουόλς περιέγραψε στους ερευνητές πώς σκότωσε τον Μπάρετ -τον οποίο φώναζαν και «Μπερ» (Αρκουδάκι)- και η περιγραφή της ήταν απόλυτα συμβατή με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με το FOX 32.

Μόλις λάβει εξιτήριο, θα μεταφερθεί στο Κέντρο Κράτησης Ενηλίκων της Κομητείας Γουίλ, όπου θα αναμένει την ακρόαση για την προφυλάκισή της. Οι εισαγγελείς ζητούν από τον δικαστή να απορρίψει κάθε ενδεχόμενο αποφυλάκισης της Γουόλς με εγγύηση πριν από τη δίκη.