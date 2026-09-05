ΔΕΘ 2026: Δέσμη μέτρων με ορίζοντα 4ετίας θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Όσα αναμένεται να πει στην αποψινή ομιλία του

Απόψε στις 8 μ.μ. θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης για 8η φορά ως Πρωθυπουργός θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Το πρώτο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δέσμης μέτρων που θα ανακοινώσει φέτος, είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031. Με άλλα λόγια, συμπληρώνει τις τετραετίες 2019-2023 και 2023-2027 με την επόμενη, καθώς είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές.

είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031. Με άλλα λόγια, συμπληρώνει τις τετραετίες 2019-2023 και 2023-2027 με την επόμενη, καθώς είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι μελετημένα και κοστολογημένα, σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται από τα άλλα κόμματα, που τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη. Έτσι, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα-μήνα, ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι μελετημένα και κοστολογημένα, σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται από τα άλλα κόμματα, που τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη. Έτσι, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα-μήνα, ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Και είναι μέτρα που έρχονται να «κουμπώσουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνολικά αυτή η ΔΕΘ «θα μπορούσαμε να πούμε ότι βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά, να αποτυπώνονται πιο χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».

Και δεύτερον, προσθέτουν πως «είναι μια ΔΕΘ που κοιτάζει μπροστά και για αυτό ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη “ορίζοντας”».

Τα μέτρα

Η νέα δέσμη μέτρων αναμένεται να συμπεριλαμβάνει τα εξής:

Συνταξιούχοι

Οι συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,8% από τον Δεκέμβριο. Η αύξηση προβλέπεται να δοθεί με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου, τη στιγμή που καταργείται η προσωπική διαφορά.

Την ίδια ώρα, η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης φαίνεται ότι κλειδώνει πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε.

Ακόμη, θα υπάρξει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Μισθωτοί

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα δοθεί από τον Απρίλιο στους μισθωτούς εργαζόμενους . Αυτή θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα έξτρα μέτρο το οποίο θα είναι στοχευμένο και το οποίο θα ενισχύσει το εισόδημα τους .

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος, αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Επιπλέον επισημαίνεται πως για τους αγρότες, προβλέπεται να υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και να δοθούν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως, προβλέπεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, μέσω του οποίου ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα και θα μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Στεγαστικό

Ακόμη προβλέπεται να υπάρξει ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2. Ταυτόχρονα, εκτιμάται πως θα δοθούν και έξτρα εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες. Τέλος επισημαίνεται πως οι νέες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν για τους πολίτες αναμένεται να συμπεριληφθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη Βουλή.