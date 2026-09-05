Κυψέλη: «Αρνούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, άλλο κακός γονέας και άλλο δολοφόνος» – Τι υποστηρίζει ο συνήγορος του 43χρονου και της 38χρονης

Απορρίπτουν κατηγορηματικά την κατηγορία της δολοφονίας του βρέφους, το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο σε δοχείο στην Κυψέλη, μία υπόθεση που προκαλεί οργή και ανατριχίλα.

Ο συνήγορος του 43χρονου και της 38χρονης, Χρήστος Ψαρράς υποστήριξε μιλώντας στο ERTNews ότι οι γονείς παραδέχονται πως δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στα γονικά τους καθήκοντα, απορρίπτουν όμως κατηγορηματικά την κατηγορία της δολοφονίας.

«Είναι διαφορετικό να είσαι κακός πατέρας ή κακή μητέρα και άλλο να είσαι δολοφόνος ενός βρέφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, οι εντολείς του υποστηρίζουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν αποχωρίστηκαν τη σορό του.

Ο κ. Ψαρράς αναφέρθηκε και στην πραγματογνωμοσύνη που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σημειώνοντας ότι τα ευρήματά της οδηγούν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, το οποίο οι γονείς αμφισβητούν. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, επιθυμούν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Παράλληλα, ο συνήγορος έθεσε ζήτημα σχετικά με την ψυχική κατάσταση των δύο γονέων, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξεταστούν από ψυχίατρο και ψυχολόγο. Όπως ανέφερε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας που ενδεχομένως επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την προσαρμογή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Η δικαστική απόφαση για τα παιδιά

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε επίσης ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει δικαστική απόφαση που επέπληττε τους γονείς για τον τρόπο με τον οποίο ασκούσαν τα καθήκοντά τους.

Όπως είπε, προβλεπόταν ότι μετά την πάροδο ενός έτους θα επανέρχονταν ενώπιον δικαστή, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία εφαρμογής της απόφασης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα περιστατικά σημειώθηκαν πριν υπάρξει χρόνος για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συμμόρφωση.

Τα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τον συνήγορο, βρίσκονται πλέον «σε ασφαλή χώρο υπό την προστασία του κράτους».

«Υπήρξε διαρροή των αποτελεσμάτων DNA»

Ο κ. Ψαρράς έθεσε, τέλος, και ζήτημα διαρροής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων DNA, εκφράζοντας την απορία του για το πώς προσωπικά δεδομένα που αφορούν εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο κατέληξαν να δημοσιοποιηθούν.

«Θα πρέπει να υπάρχουν και υπόλογοι σε σχέση με αυτό», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι, πέρα από την ευθύνη των γονέων, θα πρέπει να εξεταστεί και η ανταπόκριση των κρατικών υπηρεσιών στις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

Ο συνήγορος υποστήριξε ότι η υπόθεση εγείρει ερωτήματα όχι μόνο για τις ευθύνες των γονέων, αλλά και για το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν παρέμβει έγκαιρα, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, τα παιδιά είχαν στο παρελθόν μεταφερθεί στο Παίδων και είχαν υπάρξει αναφορές για προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον.

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Η νέα εκδοχή της 38χρονης για τον θάνατο του βρέφους και το ενδεχόμενο στερητικού συνδρόμου

Κατά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας, η 38χρονη υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν μαζί με το βρέφος τη στιγμή του θανάτου του και ότι το αντίκρισε όταν ήταν ήδη νεκρό. Η ίδια τοποθέτησε χρονικά τον θάνατο τον Ιούνιο του 2023 και ανέφερε ότι πριν από αυτόν βρίσκονταν κοντά στο παιδί ο σύζυγός της και δύο από τα παιδιά τους.

«Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο. Δεν το είπα στην αστυνομία γιατί ήθελα να το κρατήσω κοντά μου. Επίσης, φοβόμουν ότι η αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα μου δύο παιδιά. Το μωρό είχε πόνο στην κοιλιά και πυρετό. Ο σύζυγός μου τού έκανε μασάζ στην κοιλιά. Εγώ το είδα νεκρό. Πριν πεθάνει, ήταν μαζί του ο άντρας μου και τα δύο μου παιδιά. Πριν από τη σύλληψή μου έμενα στην οδό Θάσου. Τώρα δεν έχουμε νοικιάσει καινούργιο σπίτι. Δεν εργάζομαι. Ο σύζυγός μου εργάζεται ως DJ. Ήρθα στην Ελλάδα πριν από δεκατέσσερα χρόνια. Τα δύο μου παιδιά γεννήθηκαν εδώ, στην Ελλάδα. Το ίδιο και το μωρό που πέθανε. Δεν έχω σχέση με όσα με κατηγορούν. Δεν πουλάμε ναρκωτικά. Δεν κάνουμε χρήση μπροστά στα παιδιά. Ζητώ μια ευκαιρία. Είμαι έγκυος επτά μηνών».

Η 38χρονη φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι είχε επιχειρήσει και άλλες φορές να θάψει τη σορό του βρέφους, χωρίς να το καταφέρει, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν άντεχε ψυχολογικά να αποχωριστεί το παιδί. Κατά την εκδοχή της, η σορός παρέμενε στην κατάψυξη και την έβλεπε κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η απόφαση να τοποθετηθεί η σορός στην κατάψυξη ήταν δική του.

Οι αποκλίσεις στις απολογίες

Οι δύο απολογίες παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές. Η 38χρονη τοποθετεί τον θάνατο του βρέφους τον Ιούνιο του 2023, ενώ ο 43χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι το παιδί πέθανε τον Ιούνιο του 2022.

Οι δύο κατηγορούμενοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές και για τη στιγμή του θανάτου. Η 38χρονη υποστηρίζει ότι απουσίαζε και ότι αντίκρισε το παιδί νεκρό, ενώ ο 43χρονος φέρεται να έχει αναφέρει ότι εκείνη βρισκόταν εκεί.

Οι ανακριτικές Αρχές αξιολογούν τις συγκεκριμένες αποκλίσεις σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά, εργαστηριακά και τοξικολογικά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Τα προβλήματα υγείας και το ενδεχόμενο στερητικού συνδρόμου

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά την κατάσταση της υγείας του παιδιού πριν από τον θάνατό του. Οι γονείς έχουν αναφέρει ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα από τη γέννησή του, έκλαιγε σχεδόν αδιάκοπα και παρουσίαζε δυσκολίες στη σίτιση και στη λειτουργία του εντέρου.

«Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί μάς έλεγαν πως είχε κήλη και κάτι στο έντερο».

Οι γονείς έχουν αναφερθεί ακόμη στην αδυναμία του παιδιού να τραφεί κανονικά.

«Το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατροί να το πάρουμε σπίτι. Του κάναμε μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί, γιατί από μόνο του δεν μπορούσε».

Οι δύο γονείς έχουν παραδεχθεί ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο 43χρονος έχει αναφερθεί επίσης στην ψυχολογική κατάσταση της 38χρονης κατά τους μήνες μετά τη γέννηση του βρέφους.

«Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι».

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται εάν ορισμένα από τα συμπτώματα που περιγράφονται θα μπορούσαν να σχετίζονται με νεογνικό στερητικό σύνδρομο. Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεχόμενο που εξετάζεται και όχι για επιβεβαιωμένη διάγνωση.

Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εξήγησε στο Live News ότι το σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί όταν ένα έμβρυο έχει εκτεθεί κατά την κύηση σε ουσίες ή φάρμακα που προκαλούν εξάρτηση.

«Το νεογνικό σύνδρομο είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει νεογνό όταν κατά την εγκυμοσύνη έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Μεταφέρονται μέσω του πλακούντα».

Όπως ανέφερε, μεταξύ των πιθανών συμπτωμάτων περιλαμβάνονται «οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκός τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετός, διάρροια, δυσκολία στη σίτιση».

Ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με όσα έχουν περιγράψει οι γονείς για το βρέφος, όπως η δυσκολία στη σίτιση, οι εμετοί και τα προβλήματα του εντέρου. Η παρουσία τέτοιων συμπτωμάτων, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει ότι το παιδί παρουσίαζε στερητικό σύνδρομο.