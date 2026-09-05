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Φωτιά στη Λέσβο – Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα

Φωτιά στη Λέσβο – Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 5/9 στην περιοχή Μέσα της Λέσβου, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια σε μια περιοχή που βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 5/9 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου συνέδραμε με υδροφόρες.
  • Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 5/9 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 9:30.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

 

 

 

 

 

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