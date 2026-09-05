LIVE UPDATE
Φωτιά στη Λέσβο – Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα

Θεσσαλονίκη: 33χρονος τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος – ΦΩΤΟ από το σημείο του ατυχήματος

Ένας 33χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, μετά την πρόσκρουση του οχήματός του σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι στην οδό 28ης Οκτωβρίου στο Ασβεστοχώρι.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 33χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που έγινε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
  • Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 22:45 στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο Ασβεστοχώρι, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 33χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο Ασβεστοχώρι. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος με κατεύθυνση από Ασβεστοχώρι προς Ρετζίκι, σύμφωνα με το thestival.gr, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο λούκι.

Από την πρόσκρουση του οχήματος ο 33χρονος οδηγός του τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ