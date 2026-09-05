Θεσσαλονίκη: 33χρονος τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος – ΦΩΤΟ από το σημείο του ατυχήματος

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Ένας 33χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:45 στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στο Ασβεστοχώρι. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος με κατεύθυνση από Ασβεστοχώρι προς Ρετζίκι, σύμφωνα με το thestival.gr, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο λούκι.

Από την πρόσκρουση του οχήματος ο 33χρονος οδηγός του τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.