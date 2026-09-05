Θεσσαλονίκη: Εφιαλτικές στιγμές για 6 άτομα που τα είχαν αιχμάλωτα σε σπίτι – Τα απειλούσαν και τα χτυπούσαν

Ένας 27χρονος Πακιστανός και μία 24χρονη Ελληνίδα συνελήφθησαν την Παρασκευή (4/9) στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι κρατούσαν αλλοδαπούς, παρά τη θέλησή τους, σε σπίτι, στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο άτομα που συνελήφθησαν, κρατούσαν παράνομα τους έξι Πακιστανούς και Αφγανούς εντός του σπιτιού ενώ τους χτυπούσαν, τους απειλούσαν και τους είχαν αρπάξει τα κινητά τηλέφωνα, καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία τους με συγγενικά τους πρόσωπα και Αρχές.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού σχετικά με παράνομη μεταφορά ατόμων που στερούνται εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, σε επιχείρηση στην οποία συνέδραμαν και αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας συνέλαβαν χθες το μεσημέρι τα δύο άτομα. Σημειώνεται ότι ο 27χρονος Πακιστανός δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, δικογραφία για τα αδικήματα της αρπαγής σε συναυτουργία, της παροχής καταλύματος σε συναυτουργία και της απλής συνέργειας σε προώθηση μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό, τρία κινητά τηλέφωνα και μία ξύλινη βέργα, ενώ σημειώνεται ότι ο 27χρονος δράστης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.