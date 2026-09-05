ΔΕΘ 2026: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη με 3.500 αστυνομικούς επί ποδός, drones και ελέγχους – Όλες οι συγκεντρώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια καλούν τους πολίτες, συνδικάτα και οργανώσεις για σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορείες με κατάληξη το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ.

Στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, ενώ από τις απογευματινές συγκεντρώσεις την αυλαία ανοίγουν οι αγρότες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των αγροτών, συγκεντρώνονται στις 17.00 στον Λευκό Πύργο. Προπομπός της πορείας θα είναι μικρός αριθμός τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων

Στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΣΕΕ, το ΕΚΘ και η ΑΔΕΔΥ. Οι οργανώσεις καλούν τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους «να συμμετάσχουν μαζικά στο Αγωνιστικό Συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας». Με σύνθημα «Όλοι πρέπει να δώσουμε δυναμικό παρών» η ΓΣΕΕ μαζί με τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους θα διεκδικήσουν μεταξύ άλλων:

Συλλογικές Συμβάσεις που προστατεύουν την εργασία.

Χρόνο εργασίας που δεν στερεί από τον άνθρωπο τη ζωή του

Μια αγορά εργασίας με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

Επίσης στις 18.00, στην Καμάρα, έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Κλείνουν 8 σταθμοί του μετρό

Στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά η Thema, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, σήμερα, από τις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Σημειώνεται πως σήμερα το βράδυ -όπως και χθες – το μετρό θα έχει 24ωρη λειτουργία, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Κλείνουν δρόμοι, απαγόρευση κυκλοφορίας

Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επί ποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. ενόψει των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ο φετινός σχεδιασμός δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από εκείνους των προηγούμενων χρόνων, με το βάρος να πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 διμοιρίες της ΥΑΤ και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ σημαντική θα είναι και η ενίσχυση από αστυνομικές υπηρεσίες όμορων νομών. Παράλληλα, η Κρατική Ασφάλεια, αλλά και άλλες ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, ανάλογα με το αντικείμενο ευθύνης τους.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης υλοποιεί σχέδιο με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των διαδηλώσεων.

Σήμερα, Σάββατο (5/9), ημέρα κορύφωσης των κινητοποιήσεων για την έλευση του πρωθυπουργού στην πόλη για τα εγκαίνια, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά από τις 15:00 στο μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου.

Συγκεκριμένα:

α. Μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.

Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.

Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

Ολυμπιάδος, από Ελένης Ζωγράφου μέχρι Κασσάνδρου.

Βιζυηνού, από Πανεπιστημίου μέχρι Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

β. Μέχρι και την 20.00΄ ώρα της Κυριακής (06-09-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

γ. Σήμερα Σάββατο (05-09-2025), από ώρα 15.00 σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Λ. Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.

δ. Επίσης σήμερα, Σάββατο (05-09-2026) κατά τις ώρες 08:00 έως 20:00, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

ε. Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.