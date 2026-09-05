ΔΕΘ 2026: Το εντυπωσιακό περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων με επίδειξη την «Ασπίδα του Αχιλλέα» – Αποκλειστικά ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην 90η ΔΕΘ που ανοίγει τις πύλες της, την παράσταση κλέβει η εντυπωσιακή επίδειξη της Ασπίδας του Αχιλλέα, με σενάριο 5απλής επίθεσης κορεσμού της ελληνικής άμυνας, η αντίδραση του «μεγάλου αδελφού» των Ενόπλων Δυνάμεων και το ποτάμι φωτιάς που ξεχύνεται από γης, θαλάσσης, υποβρυχίως, αέρος και διάστημα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Από τους εξομοιωτές των F-16, για πρώτη φορά φέτος στη ΔΕΘ θα υπάρχει και εξομοιωτής F-35, του νέου μαχητικού 5ης γενιάς που θα παραλάβουν από το 2028 οι Ένοπλες Δυνάμεις. Επίσης, οι επισκέπτες θα δουν από κοντά τα νέα drones που κατασκευάζουν οι ΕΔ ή έχουν εντάξει στις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

Όμως, την παράσταση κλέβει η εντυπωσιακή επίδειξη της Ασπίδας του Αχιλλέα, με σενάριο 5απλής επίθεσης κορεσμού της ελληνικής άμυνας, η αντίδραση του «μεγάλου αδελφού» των Ενόπλων Δυνάμεων και το ποτάμι φωτιάς που ξεχύνεται από γης, θαλάσσης, υποβρυχίως, αέρος και διάστημα.

Το enikos.gr είναι το μόνο μέσο που βρέθηκε πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ και του περιπτέρου των Ενόπλων Δυνάμεων, καταγράφοντας όλα τα εντυπωσιακά που θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν οι επισκέπτες.

Φέτος, το περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στο Κτήριο 6 αντί για το πρώτο κτήριο που είχαν τα τελευταία χρόνια, αφού μετατράπηκε σε χώρους γραφείων.

Κεντρικό ρόλο έχει η παρουσίαση της «ΑΣΠΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Εκεί, μέσα σε μία αίθουσα με οθόνη 180Ο μπορεί κάποιος να πάρει μία γερή γεύση από το πώς θα λειτουργεί ο Θόλος της Ελλάδας, που θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από σήμερα.

Σύμφωνα με το σενάριο, πρώτα γίνεται ηλεκτρονική επίθεση στις υποδομές, προκαλώντας συσκότιση στη χώρα. Αμέσως μετά έρχεται η παραπληροφόρηση μέσω των Fake News, ακολουθούν επιθέσεις κορεσμού της αεράμυνας με σμήνη από drones ενώ εξαπολύονται ταυτόχρονα βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι cruise. Παράλληλα, δέχονται μαζικές επιθέσεις από καράβια, αεροπλάνα αλλά και αποβατικές μονάδες καθώς και ίλες αρμάτων.

Εκεί, στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το enikos.gr, φαίνεται για πρώτη φορά πώς αντιδρά η «Ασπίδα του Αχιλλέα», αποκρούωντας όλες τις επιθέσεις, πριν εξαπολύσει ένα ποτάμι φωτιάς κι ολέθρου προς τις αντίπαλες δυνάμεις. Σε αυτό απεικονίζεται πώς δημιουργείται εν τέλει μία προκεχωρημένη ζώνη αποκλεισμού κάθε δραστηριότητας των αντίπαλων δυνάμεων.

Η φετινή συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στη ΔΕΘ αναδεικνύει τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπως:

Ο εξορθολογισμός της δομής και λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων

Η επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων

Η Καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η νέα ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις στρατιωτικές σχολές, τα ειδικά προγράμματα θητείας στις ΕΔ, η νέα θητεία και η νέα εκπαίδευση των οπλιτών, η εθελοντική στράτευση γυναικών κ. ά.

Το Οικιστικό Πρόγραμμα των ΕΔ

Τα προγράμματα μέριμνας για τη Στρατιωτική Οικογένεια

Η ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων – υποδομών

Οι δράσεις εξωστρέφειας και προσφοράς προς την κοινωνία.

Μάριος Αρβανιτάκης – Αρχιπλοίαρχος (ΠΝ)

Στο ενιαίο διακλαδικό περίπτερο θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, νέων τεχνολογιών και διαδραστικών εφαρμογών, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα, στις εφαρμογές προσομοίωσης και εικονικής πραγματικότητας και στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Ο Στρατός Ξηράς θα παρουσιάσει μη επανδρωμένα αεροχήματα, μεταξύ των οποίων VBAT, εξομοιωτές χειρισμού FPV drones και αρμάτων μάχης, ρομποτικά συστήματα και κινητή μονάδα παραγωγής drones. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται επίσης διαδραστικό σκάμμα ανίχνευσης αντιαρματικών ναρκών με ερευνητή VALLON, εξοπλισμός σύγχρονου μαχητή και εφαρμογή VR για εικονική πτήση με επιθετικό ελικόπτερο APACHE.

Έξω από την έκθεση υπάρχει ένα φορτηγό – φορητό εργοστάσιο κατασκευής drones, το οποίο έχει 3D εκτυπωτές και μπορεί να παράγει drones αυτοκτονίας για τους μαχητές, κοντά στα θέατρα επιχειρήσεων.

Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση για την εκπαίδευση των οπλιτών, τη μετεκπαίδευση της εφεδρείας, την εθελοντική στράτευση γυναικών και την οικιστική και στεγαστική πολιτική των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ θα προβάλλεται υλικό από το επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Στρατού Ξηράς.

Πολεμικό Ναυτικό

Κεντρικό έκθεμα της παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού θα είναι ομοίωμα φρεγάτας FDI HN, συνοδευόμενο από οπτικοακουστικό υλικό για τη ναυπήγηση των νέων φρεγατών και τη δράση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ».

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα παρουσιάζονται επίσης ομοιώματα των μη επανδρωμένων αεροχημάτων CAMCOPTER S-100 και A900. Οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξομοιωτή ναυτιλίας NAUTIS KIOSK, επιλέγοντας διαφορετικούς τύπους πλοίων και σενάρια ναυτιλίας, καθώς και τον Προσομοιωτή Αεροναυτικών Επιχειρήσεων – WAR GAME, μέσω του οποίου παρουσιάζεται η διεξαγωγή πολεμικού παιγνίου σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο.

Την παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού συμπληρώνουν εφαρμογές VR, οπτικοακουστικό υλικό επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρουσίαση του έργου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εμπειρία της πτήσης. Μέσω εφαρμογών VR, οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν εικονικά πτήσεις με Rafale, F-16, F-4E και M-2000-5, ενώ θα λειτουργούν δύο εξομοιωτές F-16 και ένας F-35 για εκτέλεση βασικών χειρισμών και εικονικών σεναρίων αποστολών.

Θα παρουσιάζεται επίσης ιστορικό διόραμα του 347ου Σμήνους Τακτικής Αναγνώρισης με αεροσκάφος T-6 Harvard, ενώ οπτικοακουστικό υλικό θα αναδεικνύει τόσο την επιχειρησιακή δραστηριότητα όσο και την κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως αεροδιακομιδές, αεροπυρόσβεση και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Διοίκηση Ειδικού Πολέμου

Οι «Σκιές του Αιγαίου», η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, θα παρουσιάσει μέσα και εξοπλισμό Ειδικών Επιχειρήσεων. Μέσω VR, οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν διαδικασίες ελεύθερης πτώσης και Fast Rope από ελικόπτερο CH-47D.

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται εξοπλισμός αλεξιπτωτιστή ελεύθερης πτώσης και Υποβρύχιου Καταστροφέα με υποβρύχιο scooter, εξοπλισμός ελεύθερου σκοπευτή και υλικά πρώτων βοηθειών. Ιδιαίτερη θέση θα έχουν τα μη επανδρωμένα συστήματα, με FPV drones, Black Hornet 3, Orbiter 1K και MERA, καθώς και σύστημα anti-drone DroneShield.

ΔΙΚΑΦΚΑ

Η ΔΙΚΑΦΚΑ θα παρουσιάσει δυνατότητες αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Στον εξωτερικό χώρο θα βρίσκεται το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», μαζί με drones, μέσα επικοινωνιών και λοιπό επιχειρησιακό εξοπλισμό. Σε οθόνη θα προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο εικόνα, με εφαρμογές πρόγνωσης και αντιμετώπισης εξάπλωσης, όπως και εικόνα από drones που επιχειρούν στο πεδίο.

Στον εσωτερικό χώρο θα παρουσιάζονται οι δυνατότητες των Ειδικών Τμημάτων Αντιμετώπισης Καταστροφών, με εξοπλισμό αστικής και ορεινής διάσωσης, διάσωσης σε ορμητικά νερά, κατάδυσης, υγειονομικής υποστήριξης και πυρόσβεσης. Θα εκτίθενται επίσης μέσα έρευνας και διάσωσης και εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης του κοινού στην ΚΑΡΠΑ.

Η συνολική παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη 90ή ΔΕΘ συνδυάζει σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, νέες τεχνολογίες και βιωματικές εφαρμογές, δίνοντας στο κοινό μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης και του μετασχηματισμού τους στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) θα παρουσιάσει τα παρακάτω εκθέματα:

1. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού, αναγνώρισης και αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και Συστημάτων (C-UAV/UAS), το οποίο συνδυάζει παθητικούς και ενεργητικούς αισθητήρες, εξασφαλίζοντας μέγιστη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα σεναρίων απειλής.

Ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες Μέτρων Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ESM), Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (ELINT) και Πληροφοριών Σημάτων (SIGINT), καθώς και λειτουργίες Ηλεκτρονικών Αντιμέτρων/Παρεμβολών (ECM/Jamming), επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό και την ακριβή αναγνώριση εναέριων απειλών σε αποστάσεις άνω των 150 km. Το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ έχει ήδη ενταχθεί επιχειρησιακά σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που συμμετείχαν στην Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» και σε επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αποκτώντας πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία υπό πραγματικές συνθήκες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή του ωριμότητα.

2. ΑΡΧΥΤΑΣ

Ο ΑΡΧΥΤΑΣ είναι ένα αυτόνομο Class II Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) σταθερής πτέρυγας καθέτου απο/προσγείωσης (VTOL). Η υβριδική του διαμόρφωση συνδυάζει την επιχειρησιακή ευελιξία μιας πλατφόρμας VTOL με τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και του επιχειρησιακού βεληνεκούς που προσφέρει ένα αερόχημα σταθερής πτέρυγας.

Έχει σχεδιαστεί για ένα φάσμα αποστολών, με την αρχική διαμόρφωση να ικανοποιεί αποστολές επιτήρησης, παρατήρησης και αναγνώρισης (ISR), με δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών ωφέλιμων φορτίων, βάρους μέχρι 30 κιλών, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του τελικού χρήστη.

H σχεδίαση και η ανάπτυξη του ΑΡΧΥΤΑ ακολουθεί τα πρότυπα αξιοπλοΐας, όπως αυτά συνδιαμορφώνονται με τη συνεργασία της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ).

3. ΥΠΕΡΙΩΝ

Ο ΥΠΕΡΙΩΝ αποτελεί σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου για τον εντοπισμό, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) κατηγορίας NATO Class I και II, συμπεριλαμβανομένων συντονισμένων απειλών και σχηματισμών σμήνους (swarm).

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εγκατάστασή του σε σταθερές, κινητές, χερσαίες ή ναυτικές πλατφόρμες, καθώς και την πλήρη διαλειτουργικότητα με Συστήματα Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (C3). Επιπλέον, δύναται να λειτουργήσει συνδυαστικά με το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, στο πλαίσιο διάταξης πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής άμυνας (layered defense), ενισχύοντας τη συνολική επιχειρησιακή κάλυψη και αποτελεσματικότητα.

4. ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ αποτελεί ραντάρ επιτήρησης μικρής εμβέλειας, τεχνολογίας Συνεχούς Κύματος Διαμορφωμένης Συχνότητας (FMCW), ειδικά σχεδιασμένο για τον ακριβή εντοπισμό κινούμενων στόχων και την απεικόνισή τους σε οθόνη τύπου PPI (Plan Position Indicator).

Διαθέτει επίσης δυνατότητα λειτουργίας ως αισθητήρας «ηλεκτρονικού φράκτη» (electronic fence), αξιοποιώντας την αρχή Doppler για τον έγκαιρο εντοπισμό διείσδυσης ή επικείμενης παραβίασης καθορισμένης ζώνης ευθύνης.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα είτε ως συμπληρωματικός αισθητήρας ενσωματωμένος σε υφιστάμενο ηλεκτροοπτικό σύστημα επιτήρησης, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας – κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε συνθήκες ομίχλης ή παρουσίας καπνού.

5. HAITF – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

Η HAITF – Ελληνική Υποδομή Συναρμολόγησης, Ενσωμάτωσης και Δοκιμών αποτελεί μια σύγχρονη υποδομή της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για τη συναρμολόγηση, την ενσωμάτωση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών και λειτουργικών δοκιμών σε διαστημικά συστήματα, μικροδορυφόρους και ωφέλιμα φορτία.

Η υποδομή υποστηρίζει όλα τα βασικά στάδια προετοιμασίας διαστημικού υλικού, από τη συναρμολόγηση και την ενσωμάτωση έως τη λειτουργική επαλήθευση και την περιβαλλοντική πιστοποίηση. Μπορεί να εξυπηρετήσει συστήματα μάζας έως 500 kg και μέγιστων διαστάσεων 1 m × 1 m × 1,5 m.

Η HAITF είναι πλήρως λειτουργική και εντάσσεται στο ευρύτερο βιομηχανικό και τεχνολογικό οικοσύστημα της ΕΑΒ, ενισχύοντας τις εθνικές δυνατότητες υποστήριξης διαστημικών προγραμμάτων και δοκιμών μικροδορυφόρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΚΑΚ)

Η συμμετοχή του ΕΛΚΑΚ στην 90ή ΔΕΘ περιλαμβάνει θεματικές παρουσιάσεις (Οpen Information Sessions) που απευθύνονται σε startups, ερευνητές, επενδυτές και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ακούσουν απευθείας από τα στελέχη του ΕΛΚΑΚ για τα πλέον σημαντικά θέματα που απασχολούν το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας: τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει το ΕΛΚΑΚ, τις ευκαιρίες συμμετοχής σε επιχειρησιακές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, τη στρατηγική σημασία τεχνολογιών UAV στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, τις γενικότερες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς επίσης και βέλτιστες πρακτικές για προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη γρήγορη μετάβαση από την προοπτική στην απτή καινοτόμα λύση.

Τέλος, ξεχωριστή σημασία δίδεται στη μέριμνα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και δη στο οικιστικό πρόγραμμα με πάνω από 1400 νέες κατοικίες να έχουν παραδοθεί και την ανέγερση επιπλέον 800 να είναι στο πρόγραμμα. Εντυπωσιάζει η μακέτα με ένα στρατόπεδο που έκλεισε και πλέον μετατρέπεται σε οικισμός για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με εγκαταστάσεις ανάλογες αυτές του εξωτερικού.