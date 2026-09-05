Εμμανουήλ Καραλής: Χαμογελά, αγκαλιά με το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του – Δείτε φωτογραφίες

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε μια ιστορική διάκριση στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο του «διαμάντι» στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League. Με αυτή τη νίκη, έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που καταφέρνει να σηκώσει το συγκεκριμένο τρόπαιο, ακολουθώντας τα βήματα του Μίλτου Τεντόγλου από το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός διεξήχθη χωρίς τη συμμετοχή του Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγωνίσματος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε μέσω των social media την κατάκτηση του Diamond League, με τον Έλληνα πρωταθλητή να στέλνει το δικό του μήνυμα λίγη ώρα μετά τη μεγάλη επιτυχία. Ο «Μανόλο» δημοσίευσε βίντεο από τo μεγάλο άλμα του στα 6.12 στο King Baudouin Stadium, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με τον κόσμο.

Στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφίες όπου φαίνεται να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, τρισευτυχισμένος δίπλα από το πρώτο του «διαμάντι».