Εμμανουήλ Καραλής: Χαμογελά, αγκαλιά με το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του – Δείτε φωτογραφίες

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το πρώτο του «διαμάντι» στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League στις Βρυξέλλες, μια ιστορική διάκριση που τον καθιστά τον δεύτερο Έλληνα αθλητή με αυτό το τρόπαιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής πανηγύρισε τη νίκη του μέσω των social media, δημοσιεύοντας βίντεο από το άλμα του και φωτογραφίες με το τρόπαιο.

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Καραλής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε μια ιστορική διάκριση στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο του «διαμάντι» στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League.
  • Με αυτή τη νίκη, έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που καταφέρνει να σηκώσει το συγκεκριμένο τρόπαιο, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου.
  • Ο Έλληνας πρωταθλητής πανηγύρισε την κατάκτηση του Diamond League μέσω των social media, δημοσιεύοντας βίντεο από το μεγάλο άλμα του και φωτογραφίες με το τρόπαιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε μια ιστορική διάκριση στις Βρυξέλλες, κατακτώντας το πρώτο του «διαμάντι» στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League. Με αυτή τη νίκη, έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που καταφέρνει να σηκώσει το συγκεκριμένο τρόπαιο, ακολουθώντας τα βήματα του Μίλτου Τεντόγλου από το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός διεξήχθη χωρίς τη συμμετοχή του Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγωνίσματος.

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Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε μέσω των social media την κατάκτηση του Diamond League, με τον Έλληνα πρωταθλητή να στέλνει το δικό του μήνυμα λίγη ώρα μετά τη μεγάλη επιτυχία. Ο «Μανόλο» δημοσίευσε βίντεο από τo μεγάλο άλμα του στα 6.12 στο King Baudouin Stadium, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με τον κόσμο.

Στη συνέχεια δημοσίευσε φωτογραφίες όπου φαίνεται να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, τρισευτυχισμένος δίπλα από το πρώτο του «διαμάντι».

 

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A post shared by Emmanouil Karalis (@manolo)

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