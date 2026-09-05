Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: «Κάζο» για Ρεάλ και Παρί, τεσσάρα με ανατροπή η Κόμο, πρώτο τρίποντο για την Λίβερπουλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίστηκε με εκπλήξεις, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την πρώτη της ήττα φέτος από την Μπέτις, ενώ η Κόμο εντυπωσίασε με εμφατική νίκη επί της Τζένοα ενόψει της ευρωπαϊκής της πορείας. Παράλληλα, η Λίβερπουλ πήρε την πρώτη της νίκη στην Premier League, η Μονακό επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν και η Στουτγκάρδη πανηγύρισε τους πρώτους της βαθμούς στη Bundesliga.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη La Liga, η Μπέτις επικράτησε 1-0 της Ρεάλ στη Σεβίλλη, υποχρεώνοντας τη «Βασίλισσα» στην πρώτη απώλεια βαθμών μετά το απόλυτο των τριών πρώτων αγωνιστικών.
  • Στην Ιταλία, η Κόμο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και πέρασε με 4-1 από την έδρα της Τζένοα, ενόψει και της ευρωπαϊκής της πορείας, στην οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ.
  • Στην Premier League, η Λίβερπουλ πήρε την πρώτη της νίκη, ενώ στη Γαλλία, η Μονακό πέτυχε σημαντικό διπλό στο Παρίσι, επικρατώντας 2-1 της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αρκετές εκπλήξεις και πλούσιο θέαμα συνεχίστηκε η δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να γνωρίζει την πρώτη της φετινή ήττα και την Κόμο να εντυπωσιάζει ενόψει και της ευρωπαϊκής της πορείας, στην οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ.

Στη La Liga, η Μπέτις επικράτησε 1-0 της Ρεάλ στη Σεβίλλη, χάρη σε γκολ του Τρόι Πάροτ στο 81ο λεπτό, υποχρεώνοντας τη «Βασίλισσα» στην πρώτη απώλεια βαθμών μετά το απόλυτο των τριών πρώτων αγωνιστικών.

Στην Premier League, η Λίβερπουλ πήρε την πρώτη της νίκη, επικρατώντας 2-0 της Ίπσουιτς. Ο Αλεξάντερ Ίσακ πέτυχε και τα δύο γκολ στο πρώτο εννιάλεπτο, ενώ οι «Reds» κράτησαν για πρώτη φορά φέτος ανέπαφη την εστία τους.

Στην Ιταλία, η Κόμο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και πέρασε με 4-1 από την έδρα της Τζένοα. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ανέτρεψε γρήγορα την κατάσταση και έφτασε σε μια εμφατική νίκη, με τον Ασάν Ντιαό να σημειώνει δύο τέρματα.

Στη Γαλλία, η Μονακό πέτυχε σημαντικό διπλό στο Παρίσι, επικρατώντας 2-1 της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όμως η Μονακό ανέτρεψε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στη Ligue 1.

Τέλος, στη Bundesliga, η Στουτγκάρδη επικράτησε 4-1 της Κολωνίας και πανηγύρισε τους πρώτους βαθμούς της στη σεζόν, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη από το δεύτερο ημίχρονο.

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