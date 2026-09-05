Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: «Κάζο» για Ρεάλ και Παρί, τεσσάρα με ανατροπή η Κόμο, πρώτο τρίποντο για την Λίβερπουλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με αρκετές εκπλήξεις και πλούσιο θέαμα συνεχίστηκε η δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να γνωρίζει την πρώτη της φετινή ήττα και την Κόμο να εντυπωσιάζει ενόψει και της ευρωπαϊκής της πορείας, στην οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ.

Στη La Liga, η Μπέτις επικράτησε 1-0 της Ρεάλ στη Σεβίλλη, χάρη σε γκολ του Τρόι Πάροτ στο 81ο λεπτό, υποχρεώνοντας τη «Βασίλισσα» στην πρώτη απώλεια βαθμών μετά το απόλυτο των τριών πρώτων αγωνιστικών.

Στην Premier League, η Λίβερπουλ πήρε την πρώτη της νίκη, επικρατώντας 2-0 της Ίπσουιτς. Ο Αλεξάντερ Ίσακ πέτυχε και τα δύο γκολ στο πρώτο εννιάλεπτο, ενώ οι «Reds» κράτησαν για πρώτη φορά φέτος ανέπαφη την εστία τους.

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Στην Ιταλία, η Κόμο πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και πέρασε με 4-1 από την έδρα της Τζένοα. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ανέτρεψε γρήγορα την κατάσταση και έφτασε σε μια εμφατική νίκη, με τον Ασάν Ντιαό να σημειώνει δύο τέρματα.

Στη Γαλλία, η Μονακό πέτυχε σημαντικό διπλό στο Παρίσι, επικρατώντας 2-1 της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όμως η Μονακό ανέτρεψε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στη Ligue 1.

Τέλος, στη Bundesliga, η Στουτγκάρδη επικράτησε 4-1 της Κολωνίας και πανηγύρισε τους πρώτους βαθμούς της στη σεζόν, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει τη νίκη από το δεύτερο ημίχρονο.