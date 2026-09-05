Λίβανος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 23 τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Το υπουργείο έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις σε πέντε τοποθεσίες στην Τύρο και τη Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, καθώς και στην Μπεκάα, στα ανατολικά της χώρας.
🔴 BREAKING: Lebanon’s Health Ministry says Israeli strikes have killed three people and wounded 23 others in south and east Lebanon. pic.twitter.com/3qCP6DuSdg
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 4, 2026
Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο αφότου η Χεζμπολάχ στόχευσε με drone ισραηλινούς στρατιώτες.
🚨🇱🇧🇮🇱 — The Lebanese Ministry of Public Health’s Emergency Operations Center released a preliminary casualty toll from evening Israeli airstrikes across southern Lebanon and the West Bekaa, recording a total of three killed and 23 wounded. Localized data confirms one fatality… pic.twitter.com/S8V430oahJ
— MaxOsint Intel (@maxosintintel) September 4, 2026