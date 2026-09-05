Λίβανος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 23 τραυματίες από ισραηλινές επιθέσεις

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο. Οι επιθέσεις, που στόχευσαν πέντε τοποθεσίες, εξαπολύθηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αφότου η Χεζμπολάχ στόχευσε με drone ισραηλινούς στρατιώτες.

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Διεθνή Νέα

Λίβανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.
  • Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις σε πέντε τοποθεσίες στην Τύρο, τη Ναμπατίγια και την Μπεκάα.
  • Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν τις επιθέσεις αφότου η Χεζμπολάχ στόχευσε με drone ισραηλινούς στρατιώτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις σε πέντε τοποθεσίες στην Τύρο και τη Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, καθώς και στην Μπεκάα, στα ανατολικά της χώρας.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο αφότου η Χεζμπολάχ στόχευσε με drone ισραηλινούς στρατιώτες.

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