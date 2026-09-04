Κολομβία-Βενεζουέλα: Συμφωνία Grupo Gilinski με την PDVSA για την ανάπτυξη πετρελαϊκού κοιτάσματος

Ο κολομβιανός όμιλος Grupo Gilinski και η GeoPark υπέγραψαν συμφωνία με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, PDVSA, για την από κοινού ανάπτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος Bare στη χώρα. Η 25ετής συμφωνία αποτελεί μέρος μιας σειράς κινήσεων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών για επέκταση δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα, αλλά δεν συνδέεται με τη συμφωνία Καράκας-Ουάσινγκτον για πρόσβαση των ΗΠΑ σε άλλα κοιτάσματα.

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Διεθνή Νέα

Κολομβία-Βενεζουέλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος Bare στη Βενεζουέλα υπέγραψαν σήμερα ο κολομβιανός όμιλος Grupo Gilinski και η πετρελαϊκή εταιρεία GeoPark με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας, PDVSA.
  • Ο πρόεδρος του Grupo Gilinski, Χάιμε Χιλίνσκι, τόνισε ότι η GeoPark διαθέτει την τεχνική εμπειρία και τη χρηματοοικονομική ισχύ για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως «δήλωση κοινής πίστης στο μέλλον της Βενεζουέλας».
  • Η 25ετής συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά υπογραφών διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών στη Βενεζουέλα, οι οποίες ωστόσο δεν σχετίζονται με εκείνη μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος Bare στη Βενεζουέλα υπέγραψαν σήμερα ο κολομβιανός όμιλος Grupo Gilinski και η πετρελαϊκή εταιρεία GeoPark με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας, PDVSA.

Στα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας διακρίνεται ο πρόεδρος του Grupo Gilinski και πλειοψηφικός μέτοχος της GeoPark, Χάιμε Χιλίνσκι, στο πλευρό της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Η GeoPark διαθέτει την αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία που απαιτείται […] καθώς και τη χρηματοοικονομική ισχύ» για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, είπε ο Χιλίνσκι.

«Αυτή η συμφωνία δεν είναι απλώς μια εμπορική συναλλαγή. Είναι μια δήλωση κοινής πίστης στο μέλλον της Βενεζουέλας, στους ανθρώπους της και στο τεράστιο δυναμικό των φυσικών της πόρων», πρόσθεσε.

Η 25ετής συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά υπογραφών από διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες για την επέκταση ή την έναρξη δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα.

Οι συμφωνίες αυτές δεν σχετίζονται με εκείνη μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον που δίνει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας.

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