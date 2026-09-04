Κολομβία-Βενεζουέλα: Συμφωνία Grupo Gilinski με την PDVSA για την ανάπτυξη πετρελαϊκού κοιτάσματος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη του πετρελαϊκού κοιτάσματος Bare στη Βενεζουέλα υπέγραψαν σήμερα ο κολομβιανός όμιλος Grupo Gilinski και η πετρελαϊκή εταιρεία GeoPark με την κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας, PDVSA.

Στα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας διακρίνεται ο πρόεδρος του Grupo Gilinski και πλειοψηφικός μέτοχος της GeoPark, Χάιμε Χιλίνσκι, στο πλευρό της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

🟡#EnVideo | El presidente del Grupo Gilinski y accionista mayoritario de GeoPark, Jaime Gilinski Bacal, destacó la importancia del acuerdo suscrito con PDVSA para desarrollar el campo Baré, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. Durante el acto encabezado por la presidenta… pic.twitter.com/nweo6d6XZP — Globovisión (@globovision) September 4, 2026

«Η GeoPark διαθέτει την αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία που απαιτείται […] καθώς και τη χρηματοοικονομική ισχύ» για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, είπε ο Χιλίνσκι.

«Αυτή η συμφωνία δεν είναι απλώς μια εμπορική συναλλαγή. Είναι μια δήλωση κοινής πίστης στο μέλλον της Βενεζουέλας, στους ανθρώπους της και στο τεράστιο δυναμικό των φυσικών της πόρων», πρόσθεσε.

Η 25ετής συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά υπογραφών από διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες για την επέκταση ή την έναρξη δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα.

Οι συμφωνίες αυτές δεν σχετίζονται με εκείνη μεταξύ του Καράκας και της Ουάσινγκτον που δίνει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας.