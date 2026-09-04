Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο στη Βερακρούς

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Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε σήμερα βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού στην Πολιτεία Βερακρούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταματημένο στην άκρη δρόμου, ενώ ένα όπλο βρέθηκε σε μικρή απόσταση από το όχημα.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Hallan muerto a diputado federal de Morena en Veracruz Zenyazen Escobar García fue encontrado con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo, en la carretera Veracruz-Xalapa. pic.twitter.com/h0yScO1y2N — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 4, 2026

«Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βερακρούς, Ρικάρντο Αουέντ, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία.

Ο 42χρονος Εσκομπάρ βρισκόταν στη θέση του οδηγού όταν εντοπίστηκε. Εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, είχε διατελέσει συνδικαλιστής, καθώς και υπουργός Παιδείας της Βερακρούς από το 2018 έως το 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη στην ομοσπονδιακή Βουλή του Μεξικού.

Η Βερακρούς συγκαταλέγεται στις Πολιτείες του Μεξικού που αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα βίας, με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη διακίνηση ναρκωτικών.