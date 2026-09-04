Μεξικό: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο στη Βερακρούς

Ομοσπονδιακός βουλευτής του Μεξικού, ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ, βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του στην Πολιτεία Βερακρούς. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο, χωρίς να διευκρινίσουν αν πρόκειται για ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία, ενώ η Βερακρούς είναι γνωστή για τα υψηλά επίπεδα βίας που συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού, Ζενιαζέν Εσκομπάρ, στην Πολιτεία Βερακρούς.
  • Ο Εσκομπάρ εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, με ένα όπλο σε μικρή απόσταση, ενώ οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν πρόκειται για ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία.
  • Η Βερακρούς συγκαταλέγεται στις Πολιτείες του Μεξικού που αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα βίας, με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων να συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε σήμερα βουλευτής της ομοσπονδιακής Βουλής του Μεξικού στην Πολιτεία Βερακρούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ζενιαζέν Εσκομπάρ εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταματημένο στην άκρη δρόμου, ενώ ένα όπλο βρέθηκε σε μικρή απόσταση από το όχημα.

«Ο θάνατος οφείλεται σε πυροβολισμό. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βερακρούς, Ρικάρντο Αουέντ, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία.

Ο 42χρονος Εσκομπάρ βρισκόταν στη θέση του οδηγού όταν εντοπίστηκε. Εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, είχε διατελέσει συνδικαλιστής, καθώς και υπουργός Παιδείας της Βερακρούς από το 2018 έως το 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2024 εξελέγη στην ομοσπονδιακή Βουλή του Μεξικού.

Η Βερακρούς συγκαταλέγεται στις Πολιτείες του Μεξικού που αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα βίας, με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη διακίνηση ναρκωτικών.

 

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