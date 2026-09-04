Μάνδρα: «Ρίξτε μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ – Πώς έγινε η επίθεση

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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και αφού επιτέθηκε σε αστυνομικούς, δέχθηκε πυροβολισμό στον θώρακα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 31χρονος, που ήταν σε κατάσταση αμόκ, μπήκε στο ΑΤ και κινήθηκε προς την αξιωματικό υπηρεσίας, την οποία απείλησε με μαχαίρι. Ο σκοπός και κάποιοι άλλοι αστυνομικοί του τμήματος προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Στη συνέχεια ο 31χρονος ανέβηκε στον 1ο όροφο όπου βρίσκεται το Τμήμα Ασφαλείας. Εκεί ο αξιωματικός υπηρεσίας και άλλοι αστυνομικοί τον εγκλώβισαν σε ένα δωμάτιο.

Ο 31χρονος παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να πετάξει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, δεν ανταποκρίθηκε. Έσπασε την πόρτα του δωματίου και κινήθηκε ξανά απειλητικά προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να τον πυροβολήσει με το υπηρεσιακό του όπλο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός από γυαλιά τζαμαρίας, που έσπασε ο 31χρονος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παράλαβε τον 31χρονο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείο ο 31χρονος φέρει τραύμα από πυροβολισμό στον θώρακα, η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 31χρονος είχε νοσηλευθεί τρείς φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα της Αττικής.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

«Ρίξτε μου» φώναζε στους αστυνομικούς ο 31χρονος

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο κατά την διάρκεια του περιστατικού, ο 31χρονος φώναζε «ρίξτε μου» στους αστυνομικούς. «Ο αστυνομικός τον σημάδεψε με όπλο και τότε του είπε “ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις”. Ο αστυνομικός του είπε “πέτα το μαχαίρι”. Ο δράστης τον πλησίαζε συνέχεια και τότε αναγκαστικά τον πυροβόλησε», είπε μάρτυρας.