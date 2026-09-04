Φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Φωτιά, Άλσος Γαλατσίου. Έτσι φαίνεται από το Ψυχικό
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Άλσος Γαλατσίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 19:00. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά ενημέρωση 

Επίσης, ο Δήμος Ψυχικού συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών .

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