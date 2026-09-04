Παναθηναϊκός: Τραυματίστηκε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος – Αναβλήθηκε το φιλικό με το Περιστέρι

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε με ενόχληση στον αριστερό μηρό από το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι και μεταφέρθηκε στο «Υγεία» για εξετάσεις. Τα προβλήματα απουσιών οδήγησαν στην ακύρωση του φιλικού με το Περιστέρι, ενώ τα επόμενα τεστ των «πράσινων» είναι προγραμματισμένα στο τουρνουά της Ρόδου απέναντι σε ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

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Αθλητισμός

Νίκος Ρογκαβόπουλος, Παναθηναϊκός - Τελικοί 2025-2026, ΣΕΦ
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε ενόχληση στον αριστερό μηρό και μεταφέρθηκε στο «Υγεία» για εξετάσεις.
  • Το προγραμματισμένο φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι αναβλήθηκε λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων επιλογών παικτών μετά και τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου.
  • Τα επόμενα φιλικά των «πρασίνων» θα διεξαχθούν στο τουρνουά της Ρόδου, όπου θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στις 11 Σεπτεμβρίου και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 12 Σεπτεμβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε ενόχληση στον αριστερό μηρό κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με το Μαρούσι, στο κλειστό του «Αγίου Θωμά».

Ο 25χρονος αθλητής μεταφέρθηκε στο «Υγεία», προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η εξέλιξη αυτή προστέθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «πράσινοι», καθώς εκτός δράσης βρίσκονται επίσης οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν.

Δεν θα πραγματοποιηθεί το φιλικό με το Περιστέρι

Οι περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην απόφαση να μην αγωνιστεί στο προγραμματισμένο φιλικό με το Περιστέρι, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Μετά και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Ρογκαβόπουλο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε στη διάθεσή του περιορισμένο αριθμό παικτών, με αρκετούς από όσους συμμετείχαν στις προπονήσεις να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προκειμένου να συμπληρώνουν το διαθέσιμο ρόστερ.

Έτσι, τα επόμενα φιλικά του Παναθηναϊκού με μεγαλύτερη παρουσία των διεθνών παικτών του θα πραγματοποιηθούν στο τουρνουά της Ρόδου. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στις 11 Σεπτεμβρίου και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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