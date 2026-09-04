Παναθηναϊκός: Τραυματίστηκε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος – Αναβλήθηκε το φιλικό με το Περιστέρι

Νέο πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε ενόχληση στον αριστερό μηρό κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με το Μαρούσι, στο κλειστό του «Αγίου Θωμά».

Ο 25χρονος αθλητής μεταφέρθηκε στο «Υγεία», προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η εξέλιξη αυτή προστέθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «πράσινοι», καθώς εκτός δράσης βρίσκονται επίσης οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν.

Δεν θα πραγματοποιηθεί το φιλικό με το Περιστέρι

Οι περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην απόφαση να μην αγωνιστεί στο προγραμματισμένο φιλικό με το Περιστέρι, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Μετά και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Ρογκαβόπουλο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε στη διάθεσή του περιορισμένο αριθμό παικτών, με αρκετούς από όσους συμμετείχαν στις προπονήσεις να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προκειμένου να συμπληρώνουν το διαθέσιμο ρόστερ.

Έτσι, τα επόμενα φιλικά του Παναθηναϊκού με μεγαλύτερη παρουσία των διεθνών παικτών του θα πραγματοποιηθούν στο τουρνουά της Ρόδου. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στις 11 Σεπτεμβρίου και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.