Ανάβυσσος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση – Ξεκίνησε από ΙΧ και επεκτάθηκε

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Μέσα σε περίπου 15 λεπτά κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να οριοθετήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στην Ανάβυσσο Αττικής, με την πυρκαγιά να μην παρουσιάζει ενεργό μέτωπο μετά την επέμβασή τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 75 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Η φωτιά ξεκίνησε από ΙΧ

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση.

Η περιοχή βρισκόταν την Παρασκευή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.