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Θανάσης Τσαλταμπάσης: Απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Άκου, μαμά»

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στην ταινία μικρού μήκους «Άκου, μαμά», στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας «Όψεις». Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τη διάκριση μέσω Instagram, ευχαριστώντας τον σκηνοθέτη Τόνι Κρις και τους υπόλοιπους συντελεστές της παραγωγής.

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Θανάσης Τσαλταμπάσης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου απέσπασε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης για την ερμηνεία του στην ταινία μικρού μήκους «Άκου, μαμά», στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας «Όψεις».
  • Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης γνωστοποίησε τη διάκρισή του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μέσω Instagram, ενώ η ταινία «Άκου, μαμά» έλαβε και Βραβείο Κινηματογραφικού Επιτεύγματος.
  • Στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην έναρξη της φεστιβαλικής πορείας της ταινίας, δηλώνοντας πως «το ταξίδι των φεστιβάλ ξεκίνησε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο!»

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Το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου απέσπασε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης για την ερμηνεία του στην ταινία μικρού μήκους «Άκου, μαμά», στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας «Όψεις».

Ο ηθοποιός γνωστοποίησε τη διάκρισή του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει χαμογελαστός με το βραβείο και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τόνι Κρις.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η ταινία «Άκου, μαμά» προβλήθηκε στις 27 Αυγούστου. Εκτός από τη διάκριση του Θανάση Τσαλταμπάση για την ερμηνεία του, η παραγωγή έλαβε και Βραβείο Κινηματογραφικού Επιτεύγματος.

Η ανάρτηση του Θανάση Τσαλταμπάση

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τους συντελεστές της ταινίας και στην έναρξη της φεστιβαλικής πορείας της.

«Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μου @itstonykris, που με την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με ενέπνευσε να μπω με την καρδιά μου βαθιά στην ιστορία του “Πέτρου”, του ήρωα της ταινίας του. Ευχαριστώ την υπέροχη @mary_stavrakelli ως κινηματογραφική μου μαμά και τον αγαπημένο μου @orfeaspapadopoulos_official για τις δημιουργικές στιγμές στο σετ. Φυσικά, και τον ταλαντούχο @manos_mavridis για την όμορφη μουσική επένδυση και τη φωνή του, που βοήθησε ακριβώς όσο έπρεπε, χωρίς να εκβιάζει το συναίσθημα. Τα γυρίσματα ήταν μία δύσκολη αλλά απολαυστική περίοδος και το αποτέλεσμα μάς άφησε όλους απόλυτα ικανοποιημένους. Το ταξίδι των φεστιβάλ ξεκίνησε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο! Βραβείο για την ταινία και Βραβείο Α’ Ανδρικού. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Καρδίτσας @kisffo για την άψογη οργάνωση και για την όμορφη τιμή να μας δώσουν δύο σημαντικά βραβεία».

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