Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (4/9) – Ο τελικός του Diamond League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα

Ο τελικός του Diamond League, το φιλικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ και τα ματς του ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
13:30: ΑΝΤ1+ | Formula1 Italia Practice 1
17:00: ΑΝΤ1+ | Formula1 Italia 2026 Practice 2
18:30: COSMOTE SPORT 4 HD | Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (Crete International Basketball Tournament)
19:30: Novasports 2HD | Ανόβερο – Καρλσρούη (Bundesliga 2)
21:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Crete International Basketball Tournament)
21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF | Diamond League Βρυξέλλες
21:30: Novasports 3HD | Στουτγκάρδη – Κολωνία (Bundesliga)
21:45: COSMOTE SPORT 2 HD | Τζένοα – Κόμο (Serie A)
22:00: Novasports Premier League | Ίπσουιτς – Λίβερπουλ (Premier League)
22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)
22:15: COSMOTE SPORT 3 HD | Πόρτο – Μορεϊρένσε (Liga Portugal)