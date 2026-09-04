Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (4/9) – Ο τελικός του Diamond League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο τελικός του Diamond League, το φιλικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ και τα ματς του ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Αναλυτικά, οι επιλογές περιλαμβάνουν αγώνες μπάσκετ από το Crete International Basketball Tournament, καθώς και τις πρώτες δοκιμές της Formula 1 Italia.
  • Το ποδοσφαιρικό μενού είναι πλούσιο, με αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα όπως Premier League, Bundesliga, Serie A και LaLiga.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο τελικός του Diamond League, το φιλικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ και τα ματς του ποδοσφαίρου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:30: ΑΝΤ1+ | Formula1 Italia Practice 1

17:00: ΑΝΤ1+ | Formula1 Italia 2026 Practice 2

18:30: COSMOTE SPORT 4 HD | Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (Crete International Basketball Tournament)

19:30: Novasports 2HD | Ανόβερο – Καρλσρούη (Bundesliga 2)

21:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Crete International Basketball Tournament)

21:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF | Diamond League Βρυξέλλες

21:30: Novasports 3HD | Στουτγκάρδη – Κολωνία (Bundesliga)

21:45: COSMOTE SPORT 2 HD | Τζένοα – Κόμο (Serie A)

22:00: Novasports Premier League | Ίπσουιτς – Λίβερπουλ (Premier League)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)

22:15: COSMOTE SPORT 3 HD | Πόρτο – Μορεϊρένσε (Liga Portugal)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ