Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Λίον Μπέιλι – «Θέλω να κατακτήσω ξανά το Europa League»

Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος αποτελεί το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχοντας ολοκληρώσει προηγουμένως τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία.

Ο Μπέιλι αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσθέτοντας ταχύτητα και ποιότητα στα άκρα της επίθεσης. Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν για την απόκτησή του από την Άστον Βίλα, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που ανεβάζει σημαντικά την ποιότητα του ρόστερ.

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα, ο διεθνής με την Τζαμάικα εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστός και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Παρά την προχωρημένη ώρα, μάλιστα, σταμάτησε για να φωτογραφηθεί με φιλάθλους του Ολυμπιακού που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο και υπέγραψε αυτόγραφα.

Ο ίδιος έθεσε από την πρώτη στιγμή ψηλά τον πήχη, αναφερόμενος στον στόχο της κατάκτησης του Europa League, διοργάνωση που γνωρίζει καλά, καθώς την κατέκτησε την περασμένη σεζόν με την Άστον Βίλα.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ. Εγώ και η οικογένειά μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League. Το κατέκτησα την προηγούμενη χρονιά και έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να προσφέρω στην ομάδα. Θα ήθελα να το κατακτήσω για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό», ανέφερε.

Η ξεχωριστή αναφορά στον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Μπέιλι δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εμπειρία που είχε από την ατμόσφαιρα του «Γ. Καραϊσκάκης», όταν είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ως παίκτης της Άστον Βίλα.

«Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους. Ακόμη θυμάμαι την ατμόσφαιρα πριν από τρία χρόνια. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα στην οποία έχω παίξει ποτέ και ελπίζω να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πορεία του Μπέιλι στην Ευρώπη

Ο Τζαμαϊκανός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του διαδρομή το 2015 με τη Γκενκ, πριν μετακομίσει δύο χρόνια αργότερα στη Λεβερκούζεν. Στη γερμανική ομάδα έκανε το μεγάλο αγωνιστικό του άλμα, καταγράφοντας 39 γκολ και 25 ασίστ σε 156 συμμετοχές.

Οι εμφανίσεις του του χάρισαν τη μεταγραφή στην Premier League και την Άστον Βίλα το 2021. Με τους «χωριάτες» αγωνίστηκε συνολικά 163 φορές, σημειώνοντας 23 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε και τη φανέλα της Ρόμα ως δανεικός, πριν επιστρέψει στην Άστον Βίλα στο δεύτερο μισό της χρονιάς και πανηγυρίσει την κατάκτηση του Europa League.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Μπέιλι έχει 41 συμμετοχές και επτά γκολ με την εθνική ομάδα της Τζαμάικα. Πλέον, το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του γράφεται στον Πειραιά, με τον ίδιο να δείχνει από την πρώτη του κιόλας ημέρα ότι έχει θέσει υψηλούς στόχους με τον Ολυμπιακό.

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