Τραμπ: Διόρισε τον Άνταμ Τελ υπηρεσιακό υπουργό Στρατού μετά την παραίτηση Ντρίσκολ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του Άνταμ Τελ ως προσωρινού υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, μετά την παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ. Ο Τελ, πρώην υφυπουργός Στρατού για έργα πολιτικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του, με την παραίτηση του Ντρίσκολ να αποδίδεται σε εντάσεις με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του Άνταμ Τελ ως προσωρινού υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, μετά την παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ.
  • Η παραίτηση του Ντρίσκολ αποδίδεται σε μήνες εντάσεων με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Τελ κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του υφυπουργού του Στρατού για έργα πολιτικού χαρακτήρα.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Τελ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πατριώτη» και σημειώνοντας ότι χαίρει ευρείας εκτίμησης.

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Τον διορισμό του Άνταμ Τελ ως προσωρινού υπουργού Στρατού των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ από τη θέση.

Ο Τελ, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του υφυπουργού του Στρατού για έργα πολιτικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει άμεσα τα νέα του καθήκοντα, όπως γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο της αποχώρησης του Ντρίσκολ, η οποία, σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, σημειώθηκε έπειτα από μήνες εντάσεων στις σχέσεις του με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ανακοινώνοντας τον διορισμό, ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Τελ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πατριώτη» και σημειώνοντας ότι χαίρει ευρείας εκτίμησης.

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