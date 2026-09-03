Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: 59χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και τον 15χρονο γιο τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η οικογενειακή τραγωδία στο Φινάλε Λίγκουρε, στην επαρχία της Σαβόνα, όπου ένας άνδρας, η σύζυγός του και ο ανήλικος γιος τους βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των ερευνών, ο 59χρονος Ντανιέλε Μπαρούτσο φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του, Πάολα Σίρι, και τον 15χρονο γιο τους, Ματία, και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Τα τρία πτώματα εντοπίστηκαν λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από ειδοποίηση συγγενών που ανησύχησαν και ζήτησαν την παρέμβαση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, πυροσβέστες, καραμπινιέροι και η τοπική αστυνομία. Για την υπόθεση διεξάγονται βαλλιστικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί πλήρως η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Η τραγωδία φέρεται να εκτυλίχθηκε γύρω στα μεσάνυχτα

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι πυροβολισμοί εκτιμάται ότι σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα στη μονοκατοικία της οικογένειας στη via dei Forti di Legnino, αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπαρούτσο φέρεται να πυροβόλησε αρχικά τη σύζυγό του και στη συνέχεια τον γιο τους, ενώ άλλο ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι μητέρα και παιδί ενδέχεται να αιφνιδιάστηκαν στον ύπνο τους. Ακολούθως φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

Ο 59χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και συνήθιζε να ασκείται σε σκοπευτήριο, ενώ εργαζόταν στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Πάολα Σίρι εργαζόταν ως ελεύθερη επαγγελματίας. Η οικογένεια ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία.

Το σημείωμα που άφησε ο πατέρας

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει ένα σημείωμα που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι και φέρεται να είχε γράψει ο 59χρονος.

Οι ερευνητές τηρούν αυστηρή σιωπή ως προς το ακριβές περιεχόμενό του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σημείωμα φέρεται να εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην πράξη, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για αναφορές σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια, αναφέρει το Rai.

Η ύπαρξη του σημειώματος ενισχύει το σενάριο της διπλής ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και αναμένουν τα αποτελέσματα των βαλλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε άδεια για τη μεταφορά των σορών στο νεκροτομείο.

Ο 15χρονος Ματία ήταν ποδοσφαιριστής

Ιδιαίτερη συγκίνηση έχει προκαλέσει στην περιοχή ο θάνατος του 15χρονου Ματία, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο στη Finale FBC.

Ο σύλλογος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του και αποφάσισε να αναστείλει όλες τις δραστηριότητες των τμημάτων υποδομής, τόσο τις προπονήσεις όσο και τους αγώνες, μέχρι την Κυριακή.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς τόσο το ζευγάρι όσο και το παιδί ήταν γνωστοί στην περιοχή.

Πένθος στο Φινάλε Λίγκουρε

Ο δήμαρχος του Φινάλε Λίγκουρε, Άντζελο Μπερλαντζιέρι, ανακοίνωσε ότι όλες οι εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει ο δήμος για τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο αναβάλλονται επ’ αόριστον.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την ημέρα της κηδείας της Πάολα, του Ντανιέλε και του Ματία θα κηρυχθεί δημοτικό πένθος.

«Με βαθιά θλίψη για το δραματικό πένθος που έπληξε την κοινότητα του Φινάλε με την απώλεια των αγαπημένων Πάολα, Ντανιέλε και Ματία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.

Δεύτερη παρόμοια τραγωδία στην Ιταλία μέσα σε λίγες ημέρες

Η υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά ακόμη μία οικογενειακή τραγωδία, αυτή τη φορά στη συνοικία Πιετραλάτα της Ρώμης, όπου βρέθηκαν νεκροί ο 42χρονος Λούκα Αμπασιάνο, η 41χρονη σύζυγός του Βαλεντίνα Παμπιάνκο και η 5χρονη κόρη τους, Μπιάνκα.

Και στην υπόθεση της Ρώμης διερευνάται το σενάριο διπλής ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το όπλο που κατείχε νόμιμα ο πατέρας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των νεκροψιών, των βαλλιστικών εξετάσεων και των ελέγχων για κατάλοιπα πυρίτιδας.

Στο σπίτι είχαν βρεθεί επιστολές με αναφορές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη μοναξιά και στη δυσκολία της οικογένειας να αντιμετωπίσει μία ολοένα βαρύτερη κατάσταση. Το ζευγάρι αντιμετώπιζε επίσης μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις για τη θεραπεία της 5χρονης κόρης του, μεταξύ άλλων για ταξίδια στο Μεξικό προκειμένου να υποβληθεί σε πειραματικές θεραπείες.