Πούτιν: «Υπάρχει πιθανότητα» για συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία – Το Κίεβο βλέπει «νέα δυναμική»

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Σπάνια αισιοδοξία για τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασαν την Πέμπτη τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι «υπάρχει πιθανότητα» επίτευξης συμφωνίας, την ώρα που η ουκρανική πλευρά κάνει λόγο για μια «νέα δυναμική» στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Κίνα, είναι έτοιμες να συμβάλουν στην επίτευξη ειρηνευτικής διευθέτησης, αναφέρει το Reuters.

«Σε τελική ανάλυση, ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε.

«Είμαστε ευγνώμονες σε όλους όσοι προσπαθούν να συμβάλουν σε μια διευθέτηση. Υπάρχει πιθανότητα; Κατά την άποψή μου, ναι, υπάρχει», πρόσθεσε.

Κίεβο: «Μπαίνουμε σε νέα δυναμική»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, εμφανίστηκε επίσης πιο αισιόδοξος, προαναγγέλλοντας νέα περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας.

«Πιστεύω ότι τώρα θα έχουμε μια νέα δυναμική στις ειρηνευτικές προσπάθειες, με την επιστροφή σε αυτή την ενεργή φάση πολιτικής και διπλωματικής εμπλοκής σε πολλές πρωτεύουσες σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Ο Σιμπίχα απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και περιορίστηκε στην προτροπή: «Παρακολουθήστε τις ειδήσεις».

Οι δηλώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, είναι σπάνιο Μόσχα και Κίεβο να εκφράζουν ταυτόχρονα αισιοδοξία για τις προοπτικές ειρήνης. Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν τελευταία φορά σε συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση τον Φεβρουάριο.

Έκτοτε, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο έδαφος η μία της άλλης, ενώ σημαντική κλιμάκωση έχει καταγραφεί και στη θάλασσα, με πλήγματα σε λιμάνια και εμπορικά πλοία.

Οι δηλώσεις Πούτιν είχαν άμεση επίδραση και στις αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του σιταριού στο Σικάγο να υποχωρούν περισσότερο από 2%.

Πούτιν: «Πράξεις κρατικής τρομοκρατίας» δυσκολεύουν τις συνομιλίες

Παρά το θετικό μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος έσπευσε να θέσει και σοβαρούς αστερίσκους στις προοπτικές προόδου.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και τις «αναφερόμενες απειλές επιθέσεων εναντίον πολιτικών αεροσκαφών» ως «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι αυτές «περιπλέκουν τις προοπτικές των διμερών ειρηνευτικών συνομιλιών».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει αυτή την εβδομάδα αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι η παρουσία ουκρανικών drones έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία στοχεύει αποκλειστικά ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν απειλεί πολιτικά αεροσκάφη.

Την Τετάρτη, το Κίεβο κάλεσε τον οργανισμό πολιτικής αεροπορίας του ΟΗΕ να ζητήσει από τα κράτη-μέλη του να απαγορεύσουν τις επιχειρήσεις στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Οι επαφές συνεχίζονται μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών

Ο Πούτιν αποκάλυψε παράλληλα ότι οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν έχουν διακοπεί, αλλά πραγματοποιούνται κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών.

«Μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να πω σε ποιο βαθμό αυτές οι επαφές οδηγούν προς μια ειρηνευτική συμφωνία, δεδομένων των δηλώσεων που έχουμε ακούσει πρόσφατα από την ανώτατη ηγεσία της Ουκρανίας», είπε.

«Ωστόσο, οι επαφές υπάρχουν και συνεχίζονται σε μόνιμη βάση, κυρίως μέσω των διαύλων των υπηρεσιών πληροφοριών», πρόσθεσε.

Στο διπλωματικό σκέλος, το Νέο Δελχί δήλωσε εκ νέου διαθέσιμο να συνδράμει στις προσπάθειες. Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, ο οποίος βρισκόταν στο Κίεβο μαζί με τον Σιμπίχα, τόνισε ότι «εάν η Ινδία μπορεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, είμαστε εδώ».

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε δηλώσει στον Πούτιν τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί «για χάρη της ανθρωπότητας» και ότι η Ινδία θα στηρίξει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.