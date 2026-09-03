Κυψέλη: Αναβλήθηκε η δίκη του 43χρονου για τα επεισόδια στα δικαστήρια – Αύριο απολογείται το ζευγάρι για την βρεφοκτονία και ο Αφγανός για την σχέση με την ανήλικη

Η εκδίκαση στο Αυτόφωρο για τον 43χρονο, προφυλακισμένο στην υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης, αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου 2026, καθώς κατηγορείται για επεισόδια βίας στα κρατητήρια, κατά την πρώτη μεταγωγή των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, που έλαβε σήμερα Πέμπτη (3/9) αναβολή για την δίκη, θα δικαστεί για αδικήματα που αφορούν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Αύριο απολογείται το ζευγάρι για την βρεφοκτονία και ο Αφγανός για την σχέση με την ανήλικη

Στο μεταξύ, οι τρεις κατηγορούμενοι στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, που χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, θα οδηγηθούν και πάλι αύριο Παρασκευή (4/9) ενώπιον των δικαστικών αρχών, με βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους ενώ έδιναν απολογίες για τα ναρκωτικά.

Στον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη σύντροφό του από την Γερμανία, αποδίδεται ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στον τρίτο κατηγορούμενο, 26 ετών, από το Αφγανιστάν, η νέα κατηγορία αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Ο 26χρονος, πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία

Οι τρεις κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν αύριο στο ανακριτικό γραφείο όπου θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών

Χθες, τα τρία ανήλικα παιδιά, που έχουν οδηγηθεί σε ειδική δομή, έδωσαν καταθέσεις παρουσία παιδοψυχολόγου και παιδοψυχιάτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 9χρονος, ο 12χρονος και η 15χρονη φέρονται να κατέθεσαν πως γνώριζαν ότι το βρέφος έχει πεθάνει και πως το ζευγάρι το έκρυβε μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπόρεσαν, ωστόσο, να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται και η εξέταση DNA, η οποία θεωρείται επίσης κομβική για την εξέλιξη της έρευνας.

Δικηγόρος 38χρονης: Αρνείται την ανθρωποκτονία, ζητεί δεύτερη ιατροδικαστική εκτίμηση

Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας αρνείται η 38χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» ο συνήγορός της, Χρήστος Ψαράς.

Ο συνήγορός της επισήμανε ότι η υπεράσπιση δεν έχει ακόμη λάβει ολόκληρη τη νέα δικογραφία και, ως εκ τούτου, ζήτησε να υπάρξει αναμονή μέχρι να μελετηθούν όλα τα στοιχεία.

«Αρνείται τις κατηγορίες και αρνείται ότι τα γεγονότα συνέβησαν με τον τρόπο που αποδίδονται», ανέφερε ο κ. Ψαράς.

Η υπεράσπιση προτίθεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και να ζητήσει δεύτερη ιατροδικαστική εκτίμηση για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σορό του παιδιού.

«Αυτό που περιμένουμε είναι να πάρουμε τη δικογραφία, να δούμε τι αναφέρει και να ζητήσουμε από δικό μας ιατροδικαστή μια δεύτερη επιστημονική άποψη», δήλωσε ο συνήγορος.

Σύμφωνα με όσα του έχει μεταφέρει η εντολέας του, όταν το βρέφος πέθανε δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη αίματος. Η ίδια υποστηρίζει ότι τα σχετικά ευρήματα προέκυψαν μεταγενέστερα, ισχυρισμός, ο οποίος πρόκειται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής και ιατροδικαστικής έρευνας.

Ο συνήγορος ανέφερε ακόμη ότι, κατά τους ισχυρισμούς της 37χρονης, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και η οικογένεια επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

«Το παιδί, σύμφωνα με όσα διατείνεται, είχε κάποια παθολογικά ζητήματα. Συνέβη το μοιραίο και προσπάθησαν να το επαναφέρουν, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό», είπε.

«Δηλώνει μετανιωμένη για την απόκρυψη της σορού»

Ο Χρήστος Ψαράς αναφέρθηκε και στην απόφαση των γονέων να αποκρύψουν τη σορό του βρέφους επί χρόνια και να τη μεταφέρουν μέσα σε βαλίτσα.

«Όσο αποτρόπαιο και αν ακούγεται, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό συνέβαινε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εντολέας του εμφανίζεται μετανιωμένη.

Κατά τον ίδιο, η 37χρονη ισχυρίζεται ότι δεν ήθελε να αποχωριστεί το παιδί της και ζητά κατανόηση για την πράξη της. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, πάντως, τελούν υπό την κρίση των ανακριτικών και δικαστικών Αρχών.

Ο συνήγορος σημείωσε επίσης ότι η 37χρονη και ο 43χρονος σύντροφός της είχαν και εξακολουθούν να έχουν καλή προσωπική σχέση.

Ως προς τα όσα φέρεται να κατέθεσε προανακριτικά η 37χρονη ότι απουσίαζε από το σπίτι μαζί με την ανήλικη κόρη της και ότι, όταν επέστρεψε, αντίκρισε το παιδί νεκρό, ο συνήγορός της, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι η εντολέας του τού έχει αναφέρει πως ήταν παρούσα την ώρα του θανάτου.

«Δεν επέστρεψε στο σπίτι και είδε ένα νεκρό βρέφος. Ήταν παρούσα όταν συνέβη», είπε, επικαλούμενος όσα του έχει εκμυστηρευτεί η 37χρονη. Δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος το δικηγορικό απόρρητο.

Οι αντιφάσεις του ζευγαριού

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι ποιος, πότε και με ποιο κίνητρο προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού. Οι καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης περιέχουν σημαντικές αντιφάσεις και σε αρκετά σημεία είναι αντικρουόμενες. Οι δύο πάντως συμφωνούν ότι το αγοράκι γεννήθηκε το 2022 και υποστηρίζουν ότι πέθανε την ίδια χρονιά από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί τέσσερα χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη.

Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Αστυνομικοί της Ασφάλειας αναζήτησαν στοιχεία σε δύο δημόσια μαιευτήρια της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει επιβεβαίωση της συγκεκριμένης εκδοχής.

Αντιφάσεις υπάρχουν και ως προς τον τόπο και τις συνθήκες του θανάτου του παιδιού. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε μέσα στο σπίτι, στην οδό Φειδίου, παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντίθετα, η 38χρονη φέρεται να υποστηρίζει ότι απουσίαζε από το σπίτι, καθώς είχε πάει στο σούπερ μάρκετ μαζί με την ανήλικη κόρη της και όταν επέστρεψαν βρήκαν το βρέφος νεκρό.

Ο πατέρας έχει αναφέρει ακόμη στην Ασφάλεια ότι, λίγα λεπτά πριν από τον θάνατο, το παιδί παρουσίασε έντονο πρήξιμο στην κοιλιά. Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτό ενδεχομένως να συνδέεται με τον θάνατό του. Ωστόσο, η εκδοχή περί θανάτου από παθολογικά αίτια δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας.

Ως προς τις μαχαιριές στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος δήλωσε ότι έγιναν ενώ ήταν νεκρό και κατεψυγμένο, καθώς είχε κολλήσει μία κρούστα πάγου στο άψυχο σώμα του μωρού και προσπαθούσε να το αφαιρέσει.

Ωστόσο, κατά πληροφορίες, ο ιατροδικαστής ανέφερε στις Αρχές ότι το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, από τα οποία τέσσερα έως πέντε εκτιμήθηκαν ως προθανάτια.

Ο ιατροδικαστής φέρεται επίσης να επισήμανε ότι η μεγάλη απώλεια αίματος από το σώμα του βρέφους δεν συνάδει με τον ισχυρισμό ότι το παιδί είχε ήδη πεθάνει από παθολογικά αίτια, όταν προκλήθηκαν τα τραύματα.

Παράλληλα, από την ιατροδικαστική αξιολόγηση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός περί πρόκλησης των τραυμάτων κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης πάγου από την κατάψυξη. Κατά την ίδια εκτίμηση, εάν είχε χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται αιχμηρό αντικείμενο για το σπάσιμο του πάγου, θα αναμένονταν αντίστοιχα τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματος.