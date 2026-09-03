Κυψέλη: Γιατί θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα οι 3 κατηγορούμενοι – Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των παιδιών

Ραγδαίες είναι οι νομικές εξελίξεις για το ζευγάρι από την Κυψέλη, που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και τον 26χρονο σύντροφο της ανήλικης κόρης τους. Χθες Τετάρτη (2/9) κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Σήμερα Πέμπτη (3/9) και οι 3 προφυλακισθέντες οδηγούνται εκ νέου ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο 26χρονος Αφγανός κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης με την οποία είχε σχέσεις.

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των παιδιών

Οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και, σύμφωνα με το Ertnews, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Οι ανατριχιαστικές καταθέσεις των γονιών για το βρέφος

Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν οι γονείς, ο 43χρονος και η 38χρονη, οι οποίοι δήλωσαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί τέσσερα χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη.

Για τις μαχαιριές στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος δήλωσε ότι έγιναν ενώ ήταν νεκρό και κατεψυγμένο, καθώς είχε κολλήσει μία κρούστα πάγου στο άψυχο σώμα του μωρού και προσπαθούσε να το αφαιρέσει.

Όμως αυτό δεν συνάδει με την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν τον θάνατο. Σχεδόν 20 στο σύνολό τους στην πλάτη με κουζινομάχαιρο.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και κρίσιμα ιατροδικαστικά ευρήματα

Τώρα οι αρχές δεν έχουν πειστεί από την εκδοχή που δίνουν οι γονείς, καθώς υπάρχουν αρκετά κενά.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Για τα υπόλοιπα παιδιά φαίνεται ότι η 15χρονη γεννήθηκε στη Γερμανία.

Ο 12χρονος στην Ελλάδα όμως για το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν. Αναμένονται και οι εξετάσεις DNA προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση.