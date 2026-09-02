Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την 38χρονη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, για την δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε νεκρός και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από τις αστυνομικές αρχές προχώρησε στην άσκηση νέας ποινικής δίωξης -μετά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών- για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης.

Υπόλογος όμως για σεξουαλικά αδικήματα είναι πλέον και ο 26χρονος Αφγανός σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και συμπλήρωσε τα 12 έτη καθώς φέρεται να είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι που έμενε, με άλλα δύο ανήλικα αγόρια, στο διαμέρισμα. Ο 26χρονος βαρύνεται επίσης με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Η νέα δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.

Στον Ανακριτή οι 3 κατηγορούμενοι

Σημειώνεται ότι οι 3 κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα εάν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα καταθέτουν τα τρία παιδιά

Τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών, αναμένεται να καταθέσουν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, παρουσία παιδοψυχολόγου και παιδοψυχιάτρου. Οι καταθέσεις τους εκτιμάται ότι μπορούν να φωτίσουν τόσο τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν όσο και όσα γνωρίζουν για τον θάνατο του βρέφους.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν τα παιδιά έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης ή παραμέλησης, αλλά και να αποσαφηνίσουν τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων που ζούσαν ή μπαινόβγαιναν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη στοιχείο που έχει προκύψει από την έρευνα: τα τρία ανήλικα παιδιά φέρουν το επίθετο της μητέρας τους και όχι του 43χρονου άνδρα που εμφανίζεται ως πατέρας τους. Πρόκειται για ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως οι βιολογικές και οικογενειακές σχέσεις μεταξύ όλων των προσώπων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ακριβή συγγενική σχέση των ενηλίκων με τα παιδιά, αλλά και να φωτίσουν περαιτέρω το ζήτημα της ταυτότητας και της συγγένειας του νεκρού βρέφους.