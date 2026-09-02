Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την επίθεση με drone στη Λειψία – Οι δεσμοί τους με τη Ρωσία

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Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές Αρχές για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με εκρηκτικά εναντίον μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για δύο άνδρες με δεσμούς με τη Ρωσία, οι οποίοι ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές.

Σύμφωνα με κοινό ρεπορτάζ της Süddeutsche Zeitung και των γερμανικών δικτύων NDR και WDR, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι έχουν εξακριβώσει την ταυτότητα δύο υπόπτων που συνδέονται με το σχέδιο επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας είναι άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο, ενώ ο δεύτερος είναι άνδρας από τη Λευκορωσία που διαθέτει ρωσικό διαβατήριο.

Και οι δύο άνδρες φέρονται να είναι ήδη γνωστοί στις γερμανικές Αρχές.

Στο μικροσκόπιο η απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο

Η νέα εξέλιξη έρχεται ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε στις αρχές Αυγούστου.

Τη νύχτα της 4ης προς 5η Αυγούστου, drone που μετέφερε περίπου 600 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης είχε εντοπιστεί στην περιοχή ασφαλείας του αεροδρομίου, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov.

Ο πυροκροτητής του εκρηκτικού μηχανισμού φαίνεται ότι δεν λειτούργησε, αποτρέποντας μια ενδεχόμενη καταστροφή.

Στις 14 Αυγούστου, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης στην περίμετρο του αεροδρομίου ίχνη του στρατιωτικού εκρηκτικού RDX (hexogen) μαζί με ακόμη ένα drone.

Το Βερολίνο δείχνει τη Μόσχα

Η ταυτοποίηση των δύο υπόπτων έρχεται μετά την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να κατονομάσει επισήμως τη Ρωσία ως υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία.

Το Βερολίνο υποστηρίζει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως το ρωσικό κράτος παρείχε τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την προετοιμασία της επίθεσης και ότι για την υλοποίησή της στρατολογήθηκαν «πράκτορες χαμηλού επιπέδου».

Η γερμανική κυβέρνηση έχει εντάξει το περιστατικό σε ένα ευρύτερο μοτίβο υβριδικών ενεργειών που αποδίδει στη Μόσχα, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης, παραπληροφόρησης, απειλών και δολιοφθοράς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ είχε περιγράψει χαρακτηριστικά την κατάσταση λέγοντας: «Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου».

Η Μόσχα έχει απορρίψει τη γερμανική στάση, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να προαναγγέλλει απάντηση στις «αντιρωσικές ενέργειες» του Βερολίνου.