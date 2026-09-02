Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Στη φυλακή ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι της Κυψέλης για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν ενώπιον της ανακρίτριας, δεν είχαν καμία σχέση με διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 43χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι κάνει χρήση ουσιών, ζητώντας να υποβληθεί σε σχετική εξέταση, σύμφωνα με το dikastiko.gr. «Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση», φέρεται να ανέφερε.

«Δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του»

Από την πλευρά της, η 38χρονη δήλωσε αθώα, υποστηρίζοντας ότι οι ουσίες που υπήρχαν ήταν αποκλειστικά για δική της χρήση. Στην απολογία της αναφέρθηκε και στο νεκρό παιδί της, εξηγώντας γιατί το είχε κρατήσει μαζί της. «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του», φέρεται να είπε.

Ο 26χρονος Αφγανός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε νεκρό βρέφος, περιγράφοντας παράλληλα ότι φρόντιζε τα παιδιά του ζευγαριού τρεις φορές την εβδομάδα.

«Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι, δεν είχα δει λεφτά», φέρεται να ανέφερε.

Το παρελθόν του 43χρονου

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το παρελθόν του 43χρονου, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή δικογραφία για υπόθεση μαστροπείας.

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα, για τα οποία διερευνώνται σοβαρά κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός και μαστροπεία. Η δικογραφία είχε αρχικά σχηματιστεί από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, ενώ από το 2025 η έρευνα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση μαστροπείας. Το 2020 είχε προφυλακιστεί για διαφορετική υπόθεση, στην οποία ως θύμα είχε αναφερθεί μία 40χρονη Γερμανίδα. Ωστόσο, στη συνέχεια απαλλάχθηκε με βούλευμα.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την 38χρονη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, για την δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε νεκρός και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από τις αστυνομικές αρχές προχώρησε στην άσκηση νέας ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης.

Υπόλογος όμως για σεξουαλικά αδικήματα είναι πλέον και ο 26χρονος Αφγανός σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και συμπλήρωσε τα 12 έτη καθώς φέρεται να είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι που έμενε, με άλλα δύο ανήλικα αγόρια, στο διαμέρισμα. Ο 26χρονος βαρύνεται επίσης με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Η νέα δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.