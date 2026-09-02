Παραιτήθηκε ο Σταύρος Μπένος από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου

Την αποχώρησή του από το σχέδιο «Έβρος Μετά», ανακοίνωσε ο Σταύρος Μπένος από το Σουφλί, εξαπολύοντας δριμεία κριτική για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης και εμπαιγμό με τον σιδηρόδρομο και το ΔΠΘ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pameevro.gr, ο Σταύρος Μπένος ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου, προκαλώντας πολιτικό και θεσμικό σεισμό στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Κουκούλι» στο Σουφλί, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έκανε λόγο για μια κατάσταση «απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης», καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Masterplan.

«Παραιτούμαι για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας»

Η απόφαση αυτή επισφραγίζει τη βαθιά ρήξη που εκδηλώθηκε κατά τη 14η συνεδρίαση στη Νέα Βύσσα. Όπως εξήγησε σε φορτισμένο κλίμα ο Σταύρος Μπένος, η αποχώρησή του αποτελεί μονόδρομο ευθύνης απέναντι στην ιστορία του και στους πολίτες.

«Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό. Είναι πρωτίστως ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας», τόνισε με έμφαση.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι παραιτείται ως φυσικό πρόσωπο, ενώ το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα παραμείνει ενεργό στην περιοχή ως ανεξάρτητος πυλώνας, χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον, υπενθύμισε πως εργάστηκε επί μία πενταετία ως απόλυτος εθελοντής, επενδύοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του σωματείου σε Βόρεια Εύβοια και Έβρο.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε ο άμεσος κίνδυνος να χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι μέσα σε ένα αποσπασματικό μοντέλο. Ο Σταύρος Μπένος υπογράμμισε ότι το διακύβευμα δεν είναι η εύρεση κονδυλίων, καθώς τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διασφαλισμένα, αλλά η απουσία ενιαίας στρατηγικής.

«Αν το περιφερειακό πρόγραμμα παραμείνει ως έχει, θα καταλήξει ένα κενό πουκάμισο, όπως λέει ο ποιητής για την Ελένη», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παραδοσιακό πελατειακό κράτος επιμένει να υμνεί τα μεμονωμένα έργα, αγνοώντας τις ευρωπαϊκές επιταγές για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ). Κατά συνέπεια, εάν δεν υπάρξει ενιαίο πνευματικό και επιχειρησιακό κέντρο, το πρόγραμμα των 238 έργων θα έχει εκφυλιστεί πλήρως μέσα στην επόμενη τριετία.

Τα μεγάλα «αγκάθια»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκαν συγκεκριμένα σημεία τριβής με την κυβερνητική πολιτική.

Η απουσία του σιδηροδρόμου: Στηλιτεύτηκε η αφαίρεση της ηλεκτροκίνησης και του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου του Έβρου από τις άμεσες προτεραιότητες, σε αντίθεση με τη Βόρεια Εύβοια, όπου ο οδικός άξονας των 500 εκατομμυρίων εντάχθηκε άμεσα.

Το πάγωμα των μελετών του ΔΠΘ: Καταγγέλθηκε ότι τρία χρόνια μετά την καταστροφή δεν έχει εκταμιευθεί ούτε το ένα εκατομμύριο ευρώ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανενεργές έξι κρίσιμες στρατηγικές μελέτες για το μέλλον του νομού.

Το διοικητικό σχήμα: Ο θεσμός κυβερνητικού γραμματέα στην περιοχή χαρακτηρίστηκε περιττός και μειωτικός για την Αυτοδιοίκηση, η οποία διαθέτει τη θεσμική δύναμη να ηγηθεί μέσω της αρχής της επικουρικότητας.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Σταύρος Μπένος απηύθυνε ύστατη έκκληση προς την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της και να επαναφέρει το σύνολο των έργων υπό την ενιαία ομπρέλα του Masterplan, υπογραμμίζοντας ότι οι μόνοι που μπορούν πλέον να αποτρέψουν τον μαρασμό του τόπου είναι οι ίδιοι οι πολίτες του Έβρου.