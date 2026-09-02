Σία Κοσιώνη: «Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 – Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός»

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Μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού, η Σία Κοσιώνη έστειλε το πρώτο της μήνυμα για το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο που ανοίγει.

Σε βίντεο από τη φωτογράφιση του σταθμού, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός» αναφέρει η Σία Κοσιώνη.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναλαμβάνει την παρουσίαση του Kεντρικού Δελτίου του ΑΝΤ1, με τη Σία Κοσιώνη να παρεμβαίνει με το σχόλιό της στην επικαιρότητα.