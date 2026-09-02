Σία Κοσιώνη: «Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 – Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός»

Μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού, η Σία Κοσιώνη έστειλε το πρώτο της μήνυμα για το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο που ανοίγει.

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Σία Κοσιώνη, ANT1
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σία Κοσιώνη έστειλε το πρώτο της μήνυμα για το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο που άνοιξε μετά την ένταξή της στον ΑΝΤ1.
  • Η έμπειρη δημοσιογράφος εξέφρασε «μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλο ενθουσιασμό» για το ραντεβού της 7ης Σεπτεμβρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.
  • Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναλαμβάνει την παρουσίαση του Kεντρικού Dελτίου του ΑΝΤ1, με τη Σία Κοσιώνη να παρεμβαίνει με το σχόλιό της στην επικαιρότητα.

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Μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την ένταξή της στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού, η Σία Κοσιώνη έστειλε το πρώτο της μήνυμα για το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο που ανοίγει.

Σε βίντεο από τη φωτογράφιση του σταθμού, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός» αναφέρει η Σία Κοσιώνη.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναλαμβάνει την παρουσίαση του Kεντρικού Δελτίου του ΑΝΤ1, με τη Σία Κοσιώνη να παρεμβαίνει με το σχόλιό της στην επικαιρότητα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ANT1 (@ant1tv)

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