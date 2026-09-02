Φρίκη στις ΗΠΑ: Ξυλοκοπούσε τη μητέρα του για πάνω από μία ώρα μέχρι που την σκότωσε – Η επίθεση καταγράφηκε σε κάμερα

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Μία φρικτή υπόθεση ανθρωποκτονίας συγκλονίζει την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου ένας 29χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του, με την επίθεση να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Ο άνδρας παραδόθηκε αργότερα στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές ομολόγησε κατά την ανάκρισή του.

Ο Τζέικομπ Κόρμπερ, από την κομητεία Γουέστμορλαντ, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο της μητέρας του, Κρίστιν Χάμιλτον, στο σπίτι της στο Σιούικλι Τάουνσιπ.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε περίπου στις 9 το πρωί της Κυριακής, 30 Αυγούστου, από την κόρη της.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσιλβάνια, Στιβ Λιμάνι, η Χάμιλτον φαίνεται ότι μόλις είχε βγει από το ντους και ήταν τυλιγμένη με μία πετσέτα όταν ο 29χρονος έφτασε στο σπίτι.

Η επίθεση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι μητέρα και γιος εθεάθησαν να διαπληκτίζονται στη βεράντα του σπιτιού, προτού ο Κόρμπερ αρχίσει να της επιτίθεται.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Γουέστμορλαντ, ο 29χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε «τα χέρια, τα πόδια και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στη βεράντα» για να χτυπήσει τη μητέρα του. Οι Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τι προκάλεσε τον καβγά.

Η επίθεση φέρεται να διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ τι πέρασε όταν βρήκε τη μητέρα της στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν», δήλωσε ο Λιμάνι αναφερόμενος στην κόρη του θύματος. «Είναι φρικτό αυτό που αναγκάστηκε να υποστεί το θύμα και είναι αποκρουστικό να το παρακολουθεί κανείς».

Η Χάμιλτον διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο όταν έφτασαν οι αστυνομικοί.

Παραδόθηκε γονατίζοντας στους αστυνομικούς

Σε βίντεο που μετέδωσε το τοπικό δίκτυο KDKA, ο Κόρμπερ εμφανίζεται να γονατίζει και να παραδίδεται σε αστυνομικούς έξω από το σπίτι της μητέρας του.

Σύμφωνα με τον Λιμάνι, ο 29χρονος ομολόγησε τη δολοφονία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έδειξε σε κάποιο βαθμό μεταμέλεια.

«Θα έλεγα ότι κατά τη μεταγενέστερη ανάκριση εκφράστηκε ένας μικρός βαθμός μεταμέλειας», ανέφερε ο αστυνομικός. «Αλλά διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Κάποια στιγμή θα μπορούσε να είχε σταματήσει. Και αυτό δεν συνέβη».

Ο Τζέικομπ Κόρμπερ κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γουέστμορλαντ χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Η προκαταρκτική ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.