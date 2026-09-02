Ουγγαρία: Χλιδή εκατομμυρίων επί Όρμπαν για ξένους influencers – Το τριήμερο στη Βουδαπέστη που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι

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Σχεδόν 9 εκατ. ευρώ από τα χρήματα των Ούγγρων φορολογουμένων φέρεται να δαπάνησε η προηγούμενη κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν για ένα πολυτελές ταξίδι μόλις τριών ημερών στη Βουδαπέστη, στο οποίο προσκλήθηκαν δεκάδες ξένοι influencers και προσωπικότητες από περισσότερες από δέκα χώρες.

Σύμφωνα με έρευνα του ουγγρικού ερευνητικού μέσου 444.hu, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024 από τον κρατικό Οργανισμό Τουρισμού της Ουγγαρίας (MTÜ), με στόχο την προβολή της Βουδαπέστης στο διεθνές κοινό.

Συνολικά 51 προσκεκλημένοι φιλοξενήθηκαν σε τρία από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της ουγγρικής πρωτεύουσας, ενώ συμμετείχαν σε ιδιωτικές εκδηλώσεις και γεύματα. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και η Πολωνή ηθοποιός Άννα-Μαρία Σιεκλούτσκα, γνωστή από την ερωτική ταινία «365 Days».

Από τα 4 στα 8,6 εκατ. ευρώ

Αρχικά, ο ουγγρικός Οργανισμός Τουρισμού είχε ανακοινώσει ότι το ταξίδι κόστισε 1,5 δισ. φιορίνια, περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, έγγραφα που εξασφάλισε το 444.hu έπειτα από αίτημα πρόσβασης σε πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος φέρονται να αποκαλύπτουν ότι ο τελικός λογαριασμός ήταν υπερδιπλάσιος, φτάνοντας τα 3,18 δισ. φιορίνια ή περίπου 8,6 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ένα από τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενήθηκαν οι καλεσμένοι ανήκε στον γαμπρό του Βίκτορ Όρμπαν, Ίστβαν Τίμπορτς.

Ο επικεφαλής του MTÜ, Λάσλο Κένιντ, είχε χαρακτηρίσει τότε τη διοργάνωση πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. «Δεν έχουμε ξαναδεί ταξίδι influencers τέτοιας κλίμακας στην Ευρώπη», είχε δηλώσει.

Το «επικό ταξίδι» της πρωταγωνίστριας του «365 Days»

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρισκόταν η Άννα-Μαρία Σιεκλούτσκα, η οποία τρεις ημέρες μετά το ταξίδι δημοσίευσε βίντεο από τη Βουδαπέστη, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή της «επικό ταξίδι».

«Η πόλη με μάγεψε με την ομορφιά της», έγραψε η Πολωνή ηθοποιός.

Οι αποκαλύψεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τις καταγγελίες για τον τρόπο διαχείρισης του δημόσιου χρήματος κατά τη 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν, η οποία τερματίστηκε μετά την ήττα του Fidesz από το κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγιαρ στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Η νέα κυβέρνηση του Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να διερευνήσει καταγγελίες περί διαφθοράς της προηγούμενης περιόδου, ενώ το ουγγρικό κοινοβούλιο έχει συστήσει Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, με αρμοδιότητα να ερευνά πιθανές καταχρήσεις και να ανακτά δημόσια περιουσία.