Ζελένσκι: Ουκρανία και Γερμανία θωρακίζουν την άμυνά τους – Στην τελική ευθεία η συμφωνία για drones και πυραύλους

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Γερμανίας για την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η συμφωνία είχε προταθεί από την ουκρανική πλευρά πριν από αρκετούς μήνες και αναμένεται να καλύπτει τη συνεργασία των δύο χωρών στην ανάπτυξη διαφορετικών τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραυλικών συστημάτων και του απαραίτητου λογισμικού.

«Πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες» για Ουκρανία και Γερμανία

«Οι ομάδες μας ήδη ολοκληρώνουν το κείμενο της συμφωνίας για τα drones και αυτή, μεταξύ άλλων, θα προσφέρει αναμφίβολα τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ουκρανία πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η ανακοίνωση έγινε μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Ουκρανού προέδρου με τον Φρίντριχ Μερτς, σε μια περίοδο κατά την οποία Κίεβο και Βερολίνο ενισχύουν τη συνεργασία τους στον αμυντικό τομέα.

Η επίθεση στη Λειψία και τα νέα πακέτα αεράμυνας

Κατά την επικοινωνία τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη ρωσική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, με τον Ζελένσκι να κάνει λόγο για «ακόμη μία ρωσική κλιμάκωση» και να τονίζει ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως η Γερμανία αντέδρασε.

Ο Φρίντριχ Μερτς ενημέρωσε τον Ουκρανό πρόεδρο για τα μέτρα που έχει λάβει η γερμανική πλευρά, ενώ ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε τον καγκελάριο ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνδράμει τη Γερμανία με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα χρειαστεί.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν αναλυτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας για τα drones και το πότε αυτή θα μπορούσε να υπογραφεί, ενώ συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν και κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Μερτς για τη σταθερή γερμανική υποστήριξη και τον ρόλο του Βερολίνου στην προστασία της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι εντός του Σεπτεμβρίου αναμένονται νέα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Γερμανία.

«Ευχαριστώ, Γερμανία! Ευχαριστώ, Φρίντριχ!», κατέληξε ο Ζελένσκι.