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Λήξη συναγερμού για το «ύποπτο» αντικείμενο στην Αθήνα – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Έληξε ο συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου, ενός κουτιού, στην οδό Φιλελλήνων. Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ διενήργησε έλεγχο χωρίς να διαπιστώσει κάτι επικίνδυνο. Μετά τον έλεγχο, ήρθησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

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ΤΕΕΜ Αθήνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έληξε ο συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ενός αντικειμένου, που θεωρήθηκε ύποπτο, στην οδό Φιλελλήνων.
  • Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, που διενήργησε τον προβλεπόμενο έλεγχο, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι ύποπτο.
  • Μετά τον έλεγχο, έγινε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ περιμετρικά της Φιλελλήνων και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έληξε ο συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας μετά τον εντοπισμό ενός αντικειμένου, που θεωρήθηκε ύποπτο, στην οδό Φιλελλήνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ύποπτο κουτί, που βρέθηκε στο πεζοδρόμιο επί της Φιλελλήνων, στον αριθμό 6.

Έγινε έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, που διενήργησε τον προβλεπόμενο έλεγχο, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι ύποπτο.

Μετά τον έλεγχο, έγινε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν τεθεί σε ισχύ περιμετρικά της Φιλελλήνων και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε.

 

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