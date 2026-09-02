ΠΑΣΟΚ: «Πράσινη απόβαση» στην Κρήτη για την 3η Σεπτέμβρη – Το δείπνο Ανδρουλάκη απόψε στο Ψυχρό και η μεγάλη συγκέντρωση αύριο στο Ηράκλειο

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Στην Κρήτη μεταφέρει φέτος το ΠΑΣΟΚ το επίκεντρο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος.

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει οργανώσει μια πολυήμερη πολιτική και οργανωτική εξόρμηση σε ολόκληρο το νησί, με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και κομματικά στελέχη να πραγματοποιούν περιοδείες, συναντήσεις με πολίτες και επαφές με κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς.

Η κινητοποίηση κορυφώνεται αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική ομιλία για την επέτειο. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο Νίκος Γωνιανάκης και ο Βασίλης Σταυρακάκης.

Απόψε το δείπνο Ανδρουλάκη στο Ψυχρό

Πριν από τη μεγάλη αυριανή συγκέντρωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί απόψε, Τετάρτη (2/9), στις 19:00, δείπνο στο Ψυχρό Λασιθίου, περιοχή με ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό για τον ίδιο, καθώς αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Στο δείπνο έχουν προσκληθεί οι βουλευτές του κόμματος, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και τοπικά κομματικά στελέχη.

Το δείπνο εντάσσεται στην προσπάθεια συσπείρωσης του κομματικού μηχανισμού ενόψει της αυριανής επετειακής εκδήλωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τραπέζι θα έχει έντονο κρητικό χαρακτήρα, με τσικουδιές και τοπικά εδέσματα.

Η σημερινή παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη συνδυάζεται και με την ευρύτερη πολιτική κινητοποίηση του κόμματος στο νησί, με στόχο η αυριανή συγκέντρωση να έχει ισχυρή συμμετοχή.

Περιοδείες και επαφές σε ολόκληρη την Κρήτη

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται στο Ηράκλειο. Ήδη από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιούν δράσεις και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την οικονομία, τη Δικαιοσύνη, την εργασία, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη.

Ειδικότερα, στον νομό Ηρακλείου, το πρόγραμμα ξεκίνησε τη Δευτέρα, με κλιμάκιο υπό τους Γιάννη Τσίμαρη, Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκο Παρασύρη να επισκέπτεται την αγορά και τα καταστήματα των Καμινίων, ενώ ακολούθησε περιοδεία στα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Τεμένους και Παλιανής.

Χθες Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο με επικεφαλής την Ευαγγελία Λιακούλη, την Ελένη Βατσινά, τον Φραγκίσκο Παρασύρη και τη Μάρα Κουκουδάκη βρέθηκε στην αγορά και τα καταστήματα της Αλικαρνασσού. Ακολούθησε σύσκεψη στον Δικηγορικό Σύλλογο για ζητήματα Δικαιοσύνης και επίσκεψη στο Γάζι και στα χωριά του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο με επικεφαλής την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Στέφανο Παραστατίδη, τον Παύλο Χρηστίδη, την Ελένη Βατσινά, τον Φραγκίσκο Παρασύρη και την Όλγα Μαρκογιαννάκη πραγματοποιεί σειρά επαφών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στην αγορά και τα καταστήματα του Ατσαλένιου, συνάντηση με τη διοίκηση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς και με τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ακολουθεί συνάντηση με διευθυντές εκπαίδευσης και εκπροσώπους των συλλόγων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Παύλος Γερουλάνος στο Λασίθι

Παράλληλα, σήμερα ο Παύλος Γερουλάνος βρίσκεται στο Λασίθι, στο πλαίσιο της παγκρήτιας κινητοποίησης του κόμματος.

Από τις 12:00 το μεσημέρι πραγματοποιεί συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια Λασιθίου με τον Αντιπεριφερειάρχη και στελέχη των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν το Λασίθι, την τοπική αυτοδιοίκηση και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να μεταβεί σε σημεία του Αγίου Νικολάου, όπου θα συναντηθεί με πολίτες, φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη αυριανή εκδήλωση στο Ηράκλειο.

Τι θα γίνει αύριο, 3 Σεπτεμβρίου

Ανήμερα της επετείου, οι δράσεις αρχίζουν από το πρωί.

Στις 09:00 έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στην αγορά Ασημίου και των Αγίων Δέκα, ενώ στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για εργασιακά ζητήματα με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και εκπροσώπων του Δημοσίου – Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, καθώς και οι Γιάννης Βαρδακαστάνης, Κώστας Τσουκαλάς, Ράνια Θρασκιά και Κατερίνα Καζάνη.

Στις 11:00, το κεντρικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο κέντρο του Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, των βουλευτών και των τοπικών στελεχών.

Το απόγευμα, στις 19:30, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην πλατεία Ελευθερίας.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πολιτική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η εκδήλωση θα κλείσει με τη συμμετοχή των Νίκου Γωνιανάκη και Βασίλη Σταυρακάκη σε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Το «Ξεκίνημα Νίκης» του Ανδρουλάκη

Η επιλογή του Ηρακλείου για τον φετινό εορτασμό έχει έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει συνδέσει την επιλογή της Κρήτης με τους ιστορικούς δεσμούς του νησιού με τη δημοκρατική παράταξη, την καταγωγή του Ελευθερίου Βενιζέλου και την πολιτική παράδοση της Κρήτης.

Μιλώντας στην «Πατρίς» και στο patris.gr, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την Κρήτη συμβολικό τόπο για την επέτειο, υπογραμμίζοντας ότι ο κρητικός λαός «αγκάλιασε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Αλλαγή του 1981», ενώ επισήμανε ότι στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η Κρήτη έδωσε εκ νέου ισχυρά ερείσματα στο ΠΑΣΟΚ.

Το κεντρικό σύνθημα της αυριανής εκδήλωσης είναι «Ξεκίνημα Νίκης», με τον Ανδρουλάκη να επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή πολιτική του πρόταση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής του πρότασης τους λεγόμενους «σύγχρονους μη προνομιούχους»: εργαζόμενους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής, νέους επιστήμονες, νέα ζευγάρια, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, προτάσσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης που, όπως υποστηρίζει, θα βασίζεται στη διαφάνεια, στον σεβασμό των θεσμών και στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Ακρίβεια, ιδιωτικό χρέος και πολιτική αλλαγή

Στην πολιτική ατζέντα που αναμένεται να βρεθεί και στο επίκεντρο της ομιλίας του στην πλατεία Ελευθερίας περιλαμβάνονται η ακρίβεια, η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, το ιδιωτικό χρέος και η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, ενώ έχει ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράλληλα, έχει ανεβάσει τον πολιτικό πήχη ενόψει των επόμενων εκλογών, δηλώνοντας ότι «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μία τετραετία στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία».

Η Κρήτη ως «πολιτικό στοίχημα»

Πέρα από τον εορτασμό της 3ης Σεπτεμβρίου, η κινητοποίηση στην Κρήτη έχει για το ΠΑΣΟΚ και ευρύτερη πολιτική σημασία.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να ενεργοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό και να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία, αξιοποιώντας την ισχυρή οργανωτική παρουσία που διατηρεί το κόμμα στο νησί.

Είναι σαφές ότι η φετινή 3η Σεπτέμβρη δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μια επετειακή εκδήλωση. Για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία να στείλει μήνυμα συσπείρωσης, να παρουσιάσει το πολιτικό της αφήγημα και να επιχειρήσει να μετατρέψει την ιστορική σχέση της παράταξης με την Κρήτη σε νέα πολιτική δυναμική.