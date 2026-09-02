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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Θήβα – Επιχειρούν και 8 αεροσκάφη

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Θήβα – Επιχειρούν και 8 αεροσκάφη

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, εθελοντές, 16 οχήματα και 8 αεροσκάφη, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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φωτιά στη Θήβα
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.
  • Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, ενώ η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη, σε μία προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, πριν λάβει διαστάσεις.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν, επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων.

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Δείτε πώς φαίνεται η φωτιά από την Θήβα:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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