Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Θήβα – Επιχειρούν και 8 αεροσκάφη

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη, σε μία προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, πριν λάβει διαστάσεις.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν, επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Δείτε πώς φαίνεται η φωτιά από την Θήβα: