Ρόδος: Για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα εντοπίστηκε το ξενικό καβούρι Liomera rugipes

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Για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα καταγράφηκε το ξενικό καβούρι Liomera rugipes, στη θαλάσσια περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο. Το είδος προέρχεται από τον Ινδικό Ωκεανό, ενώ η παρουσία του στη Ρόδο αποτελεί παράλληλα τη δυτικότερη καταγραφή του μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο.

Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου ανακοίνωσε ότι πρόκειται για αρσενικό άτομο, το οποίο συλλέχθηκε σε βάθος 50 έως 55 μέτρων. Η καταγραφή αποκτά ιδιαίτερη επιστημονική σημασία τόσο επειδή είναι η πρώτη του είδους στην Ελλάδα όσο και επειδή διευρύνει προς τα δυτικά τη γνωστή γεωγραφική εξάπλωσή του στη Μεσόγειο.

Η ταυτοποίηση και η πρώτη αλληλουχία DNA

Οι επιστήμονες ταυτοποίησαν το Liomera rugipes έπειτα από λεπτομερή εξέταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε η μελέτη της χαρακτηριστικής μορφής του πρώτου αρσενικού γονοποδίου.

Παράλληλα, η μοριακή ανάλυση παρείχε την πρώτη αλληλουχία DNA barcode για το συγκεκριμένο είδος. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει ένα νέο επιστημονικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη μελλοντική αναγνώριση του είδους και στην παρακολούθηση της εξάπλωσής του.

Το Liomera rugipes έχει καταγωγή από τον Ινδικό Ωκεανό. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η παρουσία του στη Ρόδο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της συνεχιζόμενης εξάπλωσης ξενικών ειδών στην Ανατολική Μεσόγειο, πιθανότατα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ.

Ο ρόλος της Ρόδου στην παρακολούθηση ξενικών ειδών

Η νέα καταγραφή αναδεικνύει και τον ρόλο της Ρόδου ως περιοχής έγκαιρης ανίχνευσης θαλάσσιων βιολογικών εισβολών στα ελληνικά νερά, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την έρευνα πραγματοποίησε το επιστημονικό προσωπικό του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και των Ινστιτούτων Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό BioInvasions Records, στην εργασία με τίτλο «First record and DNA barcoding of Liomera rugipes (Heller, 1861) (Brachyura: Xanthidae) in Hellenic waters», την οποία υπογράφουν οι Konstantinos Kalaentzis, G. Kondylatos, P. Louizidou, S. Minoudi, M. Corsini-Foka και A. Triantafyllidis.