Eurovolley: Ανατριχιαστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου στο γόνατο στον προημιτελικό με την Σερβία – Ξέσπασαν σε κλάματα οι συμπαίκτριές της

Έντονη ανησυχία προκάλεσε στην Εθνική βόλεϊ γυναικών ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου στο γόνατο, κατά τη διάρκεια του προημιτελικού με τη Σερβία για το EuroVolley, στο Μπρνο της Τσεχίας.

Η 20χρονη ακραία τραυματίστηκε στις αρχές του δεύτερου σετ, μόλις στον τρίτο πόντο. Με το σκορ στο 0-2, επιχείρησε να βγάλει άμυνα, όμως έπεσε στο τάραφλεξ κρατώντας το γόνατό της και υποφέροντας από έντονους πόνους.

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Τα μέλη του ιατρικού επιτελείου μπήκαν αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι συμπαίκτριές της έσπευσαν κοντά της. Αρκετές Ελληνίδες διεθνείς δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους βλέποντας την Αγγελοπούλου στο έδαφος.

Η νεαρή βολεϊμπολίστρια αποχώρησε με φορείο, υπό το χειροκρότημα των θεατών. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Αλεξάντριτς, ο οποίος συνεργάστηκε με το ιατρικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας, καθώς και η Φαίη Μπακοδήμου, η οποία προσπάθησε να την ηρεμήσει.