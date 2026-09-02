Eurovolley: Ανατριχιαστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου στο γόνατο στον προημιτελικό με την Σερβία – Ξέσπασαν σε κλάματα οι συμπαίκτριές της

Η Γεωργία Αγγελοπούλου τραυματίστηκε στο γόνατο στις αρχές του δεύτερου σετ του προημιτελικού της Ελλάδας με τη Σερβία για το EuroVolley. Η 20χρονη ακραία αποχώρησε με φορείο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μπρνο για εξετάσεις, ενώ ο τραυματισμός της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στις συμπαίκτριές της.

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Αθλητισμός

Γεωργία Αγγελοπούλου, Βόλεϊ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονη ανησυχία προκάλεσε στην Εθνική βόλεϊ γυναικών ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου στο γόνατο, στον προημιτελικό με τη Σερβία για το EuroVolley.
  • Η 20χρονη ακραία τραυματίστηκε στις αρχές του δεύτερου σετ, μόλις στον τρίτο πόντο, πέφτοντας στο τάραφλεξ με έντονους πόνους.
  • Οι συμπαίκτριές της δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ η Αγγελοπούλου αποχώρησε με φορείο υπό το χειροκρότημα των θεατών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έντονη ανησυχία προκάλεσε στην Εθνική βόλεϊ γυναικών ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου στο γόνατο, κατά τη διάρκεια του προημιτελικού με τη Σερβία για το EuroVolley, στο Μπρνο της Τσεχίας.

Η 20χρονη ακραία τραυματίστηκε στις αρχές του δεύτερου σετ, μόλις στον τρίτο πόντο. Με το σκορ στο 0-2, επιχείρησε να βγάλει άμυνα, όμως έπεσε στο τάραφλεξ κρατώντας το γόνατό της και υποφέροντας από έντονους πόνους.

Τα μέλη του ιατρικού επιτελείου μπήκαν αμέσως στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι συμπαίκτριές της έσπευσαν κοντά της. Αρκετές Ελληνίδες διεθνείς δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους βλέποντας την Αγγελοπούλου στο έδαφος.

Η νεαρή βολεϊμπολίστρια αποχώρησε με φορείο, υπό το χειροκρότημα των θεατών. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Αλεξάντριτς, ο οποίος συνεργάστηκε με το ιατρικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας, καθώς και η Φαίη Μπακοδήμου, η οποία προσπάθησε να την ηρεμήσει.

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