Ρόδος: Οικονομικά κίνητρα από τον δήμο σε γιατρούς για να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο

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Μνημόνιο συνεργασίας για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης και ο διοικητής του νοσοκομείου, Νίκος Καραμαρίτης.

Η χρηματοδότηση από τον δήμο Ρόδου ανέρχεται σε περίπου 128.400 ευρώ ετησίως και συνολικά σε 385.000 ευρώ σε βάθος τριετίας.

Στην πρώτη φάση ο σχεδιασμός αφορά οκτώ γιατρούς: τρεις παθολόγους, δύο χειρουργούς, έναν ακτινολόγο, έναν εντατικολόγο και έναν επεμβατικό καρδιολόγο.

Οι ειδικότητες, πάντως, θα μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Ο δήμαρχος Ρόδου τόνισε ότι η υγεία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως ένα αρχικό βήμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης οικονομικής ενίσχυσης, εφόσον τα κίνητρα αποδώσουν.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμαρίτης σημείωσε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στο νοσοκομείο να καταβάλλει υψηλότερες αμοιβές από τις προβλεπόμενες και γι’ αυτό αναζητείται η συνδρομή της Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων.

Οικονομικό βοήθημα 300 ευρώ για ειδικευόμενους γιατρούς

Παράλληλα, προβλέπεται οικονομικό βοήθημα 300 ευρώ για ειδικευόμενους γιατρούς που θα επιλέξουν τη Ρόδο για την ειδικότητά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δέχεται κατά τη θερινή περίοδο περίπου 300 περιστατικά ημερησίως, ενώ το νοσοκομείο εξυπηρετεί και ασθενείς από τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου.

Η ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων, νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, ενώ έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από γιατρούς για εργασία στη Ρόδο.