Φωτιά στη Θήβα: Μάχη με τις φλόγες στον Μύτικα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις – Δείτε βίντεο αναγνωστών

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε στον Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 80 πυροσβέστες, 25 οχήματα και συνολικά 20 εναέρια μέσα, ενώ οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε φωτοβολταϊκό πάρκο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

φωτιά Θήβα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για τον περιορισμό της επιχειρούν 80 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα.
  • Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 80 πυροσβεστέες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα. Από αέρος, 12 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων δύο Chinook, συμμετέχουν στην επιχείρηση.
  • Βίντεο από την περιοχή δείχνουν τις φλόγες να έχουν πλησιάσει σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 80 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Ισχυρές δυνάμεις από αέρος

Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει ακόμη δύο ελικόπτερα Chinook, ανεβάζοντας σε 20 τον συνολικό αριθμό των εναέριων μέσων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν τις φλόγες να έχουν πλησιάσει σε φωτοβολταϊκό πάρκο, ενώ υλικό που έστειλαν αναγνώστες στο enikos.gr αποτυπώνει την έκταση του μετώπου.

Δείτε βίντεο:

Δείτε πώς φαίνεται η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό:

 

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΕΘΑ έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς.

Η περιοχή βρίσκεται την Τετάρτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ