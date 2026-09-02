Φωτιά στη Θήβα: Μάχη με τις φλόγες στον Μύτικα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις – Δείτε βίντεο αναγνωστών

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 80 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα.

Ισχυρές δυνάμεις από αέρος

Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν 12 αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει ακόμη δύο ελικόπτερα Chinook, ανεβάζοντας σε 20 τον συνολικό αριθμό των εναέριων μέσων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν τις φλόγες να έχουν πλησιάσει σε φωτοβολταϊκό πάρκο, ενώ υλικό που έστειλαν αναγνώστες στο enikos.gr αποτυπώνει την έκταση του μετώπου.

Δείτε βίντεο:

Δείτε πώς φαίνεται η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό:

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Θηβαίων και της Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΕΘΑ έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς.

Η περιοχή βρίσκεται την Τετάρτη σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.