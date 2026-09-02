Αυξημένες δυνάμεις της Τροχαίας σε κομβικά σημεία της Αθήνας λόγω των προβλημάτων στη λειτουργία των φαναριών

Δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται κατά τόπους στην Αθήνα, κυρίως στο κέντρο και στα βόρεια προάστια, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση που έχει θέσει εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες.

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Κοινωνία

ΕΛΑΣ, τροχαία, Κράνος, Εκστρατεία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δυσχέρειες στην κυκλοφορία παρατηρούνται στην Αθήνα λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, που έχει θέσει εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες κυρίως στο κέντρο και τα βόρεια προάστια.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει διαθέσει αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.
  • Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται κατά τόπους στην Αθήνα, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, που έχει θέσει εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε σειρά οδικών κόμβων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και την ασφαλή και κατά το δυνατόν ομαλή μετακίνηση των πολιτών οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έχουν διαθέσει άμεσα αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά των φωτεινών σηματοδοτών σε κανονική λειτουργία.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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