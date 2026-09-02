Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο 41χρονοι για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα

Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε στη Ζάκυνθο δύο 41χρονους στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Ο ένας φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, ενώ στην κατοχή τους κατασχέθηκαν 8.300 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο 41χρονοι συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.
  • Οι συλλήψεις έγιναν την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, με τους δύο 41χρονους να φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην οργάνωση, με τον έναν να ήταν αρχηγικό μέλος στη διακίνηση όπλων.
  • Κατά τη σύλληψή τους κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και 8.300 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

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Δύο 41χρονοι συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών για την πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ο ρόλος των δύο συλληφθέντων

Πρόκειται για δύο 41χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι, κατά την αστυνομική έρευνα, φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Ο ένας από τους δύο φέρεται να αποτελούσε αρχηγικό μέλος και να συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, έχοντας ως άμεσο συνεργάτη τον δεύτερο 41χρονο.

Κατά τη σύλληψή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.300 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια, αλλά και άλλα αδικήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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