Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο 41χρονοι για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα

Δύο 41χρονοι συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών για την πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Ζακύνθου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Ο ρόλος των δύο συλληφθέντων

Πρόκειται για δύο 41χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι, κατά την αστυνομική έρευνα, φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Ο ένας από τους δύο φέρεται να αποτελούσε αρχηγικό μέλος και να συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, έχοντας ως άμεσο συνεργάτη τον δεύτερο 41χρονο.

Κατά τη σύλληψή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.300 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια, αλλά και άλλα αδικήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.