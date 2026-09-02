Κουτσούμπας: «Κράτος και κεφάλαιο οι μεγαλύτεροι εμπρηστές – Tο ΚΚΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανατραπεί αυτή η πολιτική»

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τις φυσικές καταστροφές, είπε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει έλθει απολογούμενη για τις ζωές που χάθηκαν και φέτος, για τα σπιτικά και τις περιουσίες που έγιναν στάχτη και για τα χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους.

Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, «γιατί δεν μπορεί και όλα να γίνονται σωστά και να καιγόμαστε…».

Επικαλούμενος την αποστροφή του πρωθυπουργού ότι «η φύση ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό», ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση «μας γυρίζει στον Μεσαίωνα», προσθέτοντας: «Κατά τα άλλα, μας το παίζετε εκσυγχρονιστές, διανοητές της Τεχνητής Νοημοσύνης και οραματιστές της Ελλάδας του 2030, αλλά μάλλον έχουμε καταλάβει πώς την οραματίζεστε την Ελλάδα του 2030…Καμένη ολόκληρη!».

«Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου αντιπυρικού σχεδιασμού, με έμφαση στην πρόληψη, είναι απολύτως ανθρωπίνως δυνατή. Με δεδομένη την τεράστια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τα μέσα που σήμερα αυτές προσφέρουν! “Αδύνατη” είναι μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής της δικής σας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προτεραιοτήτων του εχθρικού, αντιλαϊκού κράτους, που θεωρεί “κόστος” την προστασία ανθρώπων, του περιβάλλοντος και της λαϊκής περιουσίας, που βάζει στη ζυγαριά, από τη μία το κόστος των ολοκληρωμένων μέτρων πρόληψης και από την άλλη το κόστος των – ανεπαρκών έτσι κι αλλιώς- αποζημιώσεων…» υπογράμμισε.

Είπε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την «κλιματική αλλαγή» για να κρύψει τις ευθύνες της για τις ελλείψεις σε προσωπικό της Πυροσβεστικής, υποδομές και πρόληψη, αλλά και ως «το αφήγημα για να προωθήσετε τις πράσινες μπίζνες από τις οποίες κάποιοι βγάζουν τρελά κέρδη. Ο λαός όμως, όχι μόνο πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα αλλά βλέπει και το υποσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας που χωροθετούνται ανεξέλεγκτα και χωρίς προστασία μέσα στα δάση, να λειτουργούν εμπρηστικά!».

«Με δύο λόγια, κράτος και κεφάλαιο, ήταν φέτος οι μεγαλύτεροι εμπρηστές, όσο κι αν θέλετε να περιορίζετε τη συζήτηση σε κάποιους μετρημένους, πραγματικά ασυνείδητους, που κάνουν εργασίες τις μέρες και σε σημεία που δεν πρέπει ή στα ακαθάριστα οικόπεδα…» σημείωσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η πολιτική της κυβέρνησης εξακολουθεί να είναι εγκληματική και μετά τις καταστροφές και αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, είπε ότι δεν αλλάζει το ακατάλληλο και ανεπαρκές υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά απλώς συμμαζεύει τις διάσπαρτες ρυθμίσεις σε ένα νόμο.

Υπενθύμισε ότι ακόμα εκκρεμούν αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων και αποζημιώσεις σε περιοχές που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως στο Αρκαλοχώρι, στην Κεφαλονιά και στη Θεσσαλία. Πρόσθεσε ότι με το νομοσχέδιο προωθείται η ατομική ευθύνη και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια την κατασκευών, με πρόσχημα την ψηφιοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και η ιδιωτική ασφάλιση, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, με αποτέλεσμα να αποζημιώνονται όσοι μπορούν να πληρώσουν τα πανάκριβα ιδιωτικά ασφάλιστρα.

«Εμείς έχουμε κι εδώ μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία, που λέει ότι η αποκατάσταση μετά από μία φυσική καταστροφή δεν είναι απλά μια διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης και η εξασφάλιση του μηχανισμού διαχείρισής της – που ούτε αυτό επιτυγχάνεται με τους νόμους σας! Αλλά είναι μία συνολική, πολύπλευρη πολιτική, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό χρήσεων γης, την εξασφάλιση των υποδομών, την αντιμετώπιση της τρωτότητας και της ασφάλειας των κατασκευών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας κλπ» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι «αυτά είναι έξω από το πλαίσιο πολιτικής της κυβέρνησης».

Μίλησε για τη σημερινή του συνάντηση με τους συμβασιούχους εποχικούς πυροσβέστες που «διεκδικούν το αυτονόητο: να μην πεταχτούν στον δρόμο αφού ξεζουμίστηκαν όλο το καλοκαίρι. Να μείνουν στην εργασία τους, στην οποία τους έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη».

«Ούτε αυτό το αίτημα χωράει, όμως, στα “κοστολογημένα” σας προγράμματα, όπως δεν χώρεσε και στα προγράμματα των προηγούμενων κυβερνήσεων…» σημείωσε και έθεσε το ερώτημα αν «στα κοστολογημένα προγράμματά σας χωράνε τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που καταστρέφονται στη Λέσβο; Εκεί που η “επιλεκτική” σας ανικανότητα χτύπησε κόκκινο με τον αφθώδη πυρετό!».

Καυτηρίασε την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση και προβλέπει μεταφορά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λέσβο, στην αρμοδιότητα του στρατού, τη στιγμή που οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι του νησιού βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας των ζωονόσων.

Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις τώρα, όπως ζητούν οι κτηνοτρόφοι του νησιού.

Είπε ότι στα «κοστολογημένα προγράμματα» δεν χωράνε ούτε τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τα κύματα της ακρίβειας:

Η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη άμεσης ανάγκης και των ειδικών φόρων στο ρεύμα και τα καύσιμα,

Η πραγματική επαναφορά των τριετιών και των συλλογικών συμβάσεων,

Η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης» πρόταση της ΚΟ του ΚΚΕ που επί 12 φορές από το 2015 έως σήμερα έχουν απορρίψει όλες οι κυβερνήσεις.

«Βλέπετε, για κάτι τέτοια ενεργοποιούνται αμέσως οι “οροφές δαπανών” και οι “δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ”, που βέβαια όλοι σας έχετε ψηφίσει. Γι’ αυτό και το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια, είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους» πρόσθεσε.

Είπε ότι η κυβέρνηση βρήκε, όμως, «στο άψε-σβήσε 3 δισ. ευρώ για να αγοράσει από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ την “Ασπίδα του Αχιλλέα», όχι για να προστατεύσει τις πόλεις και τα νησιά μας, αλλά για να επιταχύνει την πολεμική προετοιμασία, να βαθύνει την εμπλοκή της χώρας και του λαού στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης της χώρας και της προβολής ισχύος που θέλει αυτή να κάνει».

«Για τις διάφορες “Ασπίδες του Αχιλλέα”, όπως και για τις μπίζνες των ενεργειακών ομίλων, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους κλπ, υπάρχουν “ρήτρες διαφυγής”! Όμως, για την “Ασπίδα του Προμηθέα”, δηλαδή για μία πραγματική πολιτική πρόληψης των πυρκαγιών και για την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης, όπως και για κάθε λαϊκή άλλη ανάγκη, ο δημοσιονομικός χώρος γίνεται “περιορισμένος”…

Αυτή είναι η πολιτική σας, η κοινή πολιτική όλων σας, που θυσιάζει το σήμερα και το αύριο του λαού στον βωμό των κερδών και των πολέμων των εκμεταλλευτών του. Κι αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί, για να ανασάνει ο λαός. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να γίνει αυτό πράξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Οι δυνάμεις του ΚΚΕ, οι εθελοντικές μας ομάδες δασοπυρόσβεσης, έδωσαν και φέτος τη μάχη σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πάντα στο πλάι του λαού που δοκιμάστηκε. Έτσι θα δώσουν και τη μάχη της διεκδίκησης πραγματικών μέτρων αποκατάστασης.

Και τώρα, αυτές τις μέρες και ώρες, όλες μας οι δυνάμεις δουλεύουν, μαζί με χιλιάδες ακόμα ανθρώπους, για να δώσει το πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου στη ΔΕΘ, την πιο αποστομωτική απάντηση σε εσάς, στην πολιτική σας και σε όσους σας δίνουν συναίνεση. Θα τα πούμε εκεί».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ