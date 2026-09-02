Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Κουκουλόπουλου πριν από την ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα – «Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή, με αφορμή την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, με την αντιπαράθεση να παίρνει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά κατά του Αντιπροέδρου της Βουλής, Πάρι Κουκουλόπουλου, καταγγέλλοντας σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία και υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να φιμωθεί ο λόγος της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα με τη λειτουργία του Προεδρείου της Βουλής, αλλά και με τη συμμετοχή γυναικών σε αυτό το αξίωμα, ενώ η αντιπαράθεση επεκτάθηκε στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και Πλεύσης Ελευθερίας.

Κωνσταντοπούλου: «Απόλυτη σύμπραξη ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον Πάρι Κουκουλόπουλο και στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, υποστήριξε ότι η στάση τους αποδεικνύει, «σύμπλευση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ.

«Αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι η απόδειξη της απόλυτης σύμπραξης που έχετε κάνει το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Πλάτες κάνει ο Αντιπρόεδρός σας, στη ΝΔ, στερεί από πολιτικό Αρχηγό, από Αρχηγό της αντιπολίτευσης και κάνει πλάτες στη ΝΔ για να μην ακουστεί η φωνή μου.

Κύριε Δουδωνή, θέλετε μήπως να ανεβείτε και πάνω στο έδρανο; Είστε εκείνος ο οποίος ήρθατε σαν λαγός στη Διάσκεψη των Προέδρων, για να επιβάλλετε κι εσείς … Καθίστε με τον κ. Λαζαρίδη δίπλα .Καθίστε μαζί, αγκαλιαστείτε δείξτε το πραγματικό πρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και δείξτε το και σε κάποιους βουλευτές και βουλευτίνες σας, που νομίζουν ότι κάνετε αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι μέσα σε αυτά τα deals.Εξηγήστε σας παρακαλώ πολύ πως ο Αντιπρόεδρος της Βουλής ο κ. Κουκουλόπουλος ενεργεί ως ΝΔ, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί η ΝΔ μπλοκάρει την Έλενα Ακρίτα. Γιατί η κ. Ακρίτα δεν θα λειτουργήσει ως ΝΔ και το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι».

«Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής»

Η κα Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την άποψη πως πίσω από την άρνηση να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου, κρύβονται σεξιστικές και απαρχαιωμένες απόψεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι:

«Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επί Σημίτη, από το δικό σας κόμμα. Βρείτε τα και με την Κανέλλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές Ντόρες. Συνεννοηθείτε και γι’ αυτό. Όλοι μέσα στο σύστημα για να στηρίξετε τον Μητσοτάκη που είναι στα σχοινιά και ο ένας να διαλύσει το ένα κόμμα και ο άλλος να είναι στην αντιπολίτευση».

Η κα Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον κ. Κουκουλόπουλο:

«Κύριε Κουκουλόπουλε είστε άξιος Αντιπρόεδρος της ΝΔ .’Εχει πλέον τέσσερις Αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια».

Η απάντηση Κουκουλόπουλου

Ο κ. Κουκουλόπουλος απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, παραπέμποντας στη διαδικασία της Διάσκεψης των Προέδρων και προειδοποιώντας ότι το ζήτημα της τήρησης του χρόνου των ομιλιών, θα συζητηθεί ειδικότερα.

Κουκουλόπουλος: «Κάνατε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε οι Θρακομακεδόνες πριν 3 ημέρες, αλλά περιττεύει να απαντήσω και σε εσάς σε αυτό το σημείο. Στη Διάσκεψη προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα γι’ αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό λεπτό θα πάμε πίσω μία ώρα. Κοντά είναι η επόμενη Διάσκεψη Προέδρων. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Αφήστε τους. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου».

Κωνσταντοπούλου: «Θέλω τον λόγο, δεν με αφήνετε».

Κουκουλόπουλος: «Αφήστε και τη χυδαιότητα. Τέλος η χυδαιότητα»

Κωνσταντοπούλου: «Εσείς χυδαιολογείτε.

Κουκουλόπουλος: « Η στάση αυτή από εμένα δεν είναι ανεκτή. Δεν ανέχομαι να χυδαιολογείτε απέναντί μου»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκλεισε την παρέμβασή της με τη φράση: «Μπράβο στο ΠΑΣΟΚ»

Γιαννούλης: «Φθόνος, φοβία, μισογυνισμός και παροχή υπηρεσιών κομματικής υποτέλειας»

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος έθεσε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής του Κανονισμού της Βουλής, σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα.

Ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε ότι η διαδικασία δεν θα έπρεπε να περιοριστεί σε μια τυπική ψηφοφορία, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να τοποθετηθούν επί της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Παράλληλα, απέδωσε πολιτικά κίνητρα στην αντιμετώπιση της υποψηφιότητας Ακρίτα.

«Κύριε .Πρόεδρε ωφελείται η κοινοβουλευτική διαδικασία από το να διατυπώσουμε απόψεις και ερωτήματα για το πρωτοφανές του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που οι υποψηφιότητες αφορούν κόμματα και όχι πρόσωπα. Στο πρόσωπο της Έλενας Ακρίτα το μόνο που μπορούμε να διαβάσουμε ως ανάγνωση είναι φθόνος, φοβία, μισογυνισμός και παροχή υπηρεσιών, πραγματικά ανορθόδοξης κομματικής και πολιτικής υποτέλειας στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι η γυναίκα αυτή που μεγάλωσε και γαλουχήθηκε στο σπίτι του Λουκή και της Σύλβα Ακρίτα, που είναι στη μάχιμη δημοσιογραφία από τα 18 της χρόνια και έχει κοινωνικό αποτύπωμα, τόλμησε να ασχοληθεί με την ιερή οικογένεια. Την οικογένεια του κ. Μητσοτάκη και έγινε ξαφνικά πολιτικός εχθρός ή πρόσωπο ανεπιθύμητο και ανάξιο να κάνει αυτό που κάνουν συνάδελφοί ας, και εσείς προσωπικά με επάρκεια».

Κουκουλόπουλος: «Δεν προβλέπεται διαδικασία πριν από την εκλογή Αντιπροέδρου»

Απαντώντας στο ζήτημα που έθεσε ο κ. Γιαννούλης, ο κ. Κουκουλόπουλος, επικαλέστηκε τις προβλέψεις του Κανονισμού της Βουλής, επισημαίνοντας ότι πριν από την εκλογή Αντιπροέδρου δεν προβλέπεται ξεχωριστή διαδικασία τοποθετήσεων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ζήτημα μπορεί να τεθεί θεσμικά στη Διάσκεψη των Προέδρων, εφόσον υπάρχει πρόταση για αλλαγή του Κανονισμού.

«Πριν από την εκλογή Αντιπροέδρου δεν προβλέπεται διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό. Δεν φιμώθηκε καμία Βουλή όταν την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συζήτησης επί νομοσχεδίου, τη Βουλή την απασχόλησε το 40% τα σχέδιο νόμου και το 60% η εκλογή Αντιπροέδρου. Και σήμερα όλοι οι εισηγητές αναφέρθηκαν δεν συζητήσαμε λίγο για την Αντιπρόεδρο. Τουλάχιστον σε ότι με αφορά. Θέλετε να ζητήσουμε αλλαγή Κανονισμού και να γίνουν οι τοποθετήσεις πριν από την εκλογή αντιπροέδρου; Θέλετε; Να το συζητήσουμε λοιπόν στη Διάσκεψη των Προέδρων να το προτείνουμε στην Ολομέλεια και όλα τα άλλα είναι μία προσφορά για show για όσους έρχονται γι’ αυτή τη δουλειά εδώ πέρα.»

Μηταράκης: «Σαφής η υποκρισία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας»

Στην εκρηκτική αντιπαράθεση πήρε μέρος και ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Κανονισμός της Βουλής είναι σαφής ως προς τη διαδικασία εκλογής των Αντιπροέδρων. Παράλληλα, επέκρινε τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και την Πλεύση Ελευθερίας, για υποκρισία.

«Κύριε Πρόεδρε ακούσαμε συνταγματικούς βερμπαλισμούς και υποκρισία. Το άρθρο 8 του Κανονισμού της Βουλής είναι σαφές: Οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από τη Βουλή. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο δικαίωμα γνώμης και ψήφου στις επιλογές Ναι ή παρόν και δεν προηγείται συζήτηση. Αλλά η μεγάλη υποκρισία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι σαφής. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον πρόεδρο που είχε προτείνει η Πλεύση Ελευθερίας. Και η κα Κωνσταντοπούλου- το καταθέτω στα πρακτικά – καταψήφισε τη μόνη γυναίκα που είχε προταθεί για τη θέση της Αντιπροέδρου το 2023 την κα Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές» τόνισε ο κ. Μηταράκης.

Το θέμα αναμένεται να επανέλθει στη Διάσκεψη των Προέδρων, όπου, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, αναμένεται να τεθεί και το θεσμικό ζήτημα της διαδικασίας, που ακολουθείται πριν από την εκλογή Αντιπροέδρων της Βουλής.